В Минцифры рассказали о мессенджере MAX

Видео: Минцифры РФ

О российском мессенджере MAX рассказали в Минцифры. В видеопрезентации ведомства говорится, что мессенджер разработан для миллионов людей по всей стране.



Благодаря ему можно совершать бесплатные звонки в высочайшем качестве. Общение будет удобным и безопасным для каждого пользователя. Из чата можно осуществлять денежные переводы, а еще пользоваться искусственным интеллектом и прочими возможностями популярных компаний.

Юзеры смогут обеспечить себе максимальный комфорт и приватность в общении, групповые звонки не ограничены, чаты и каналы сортируются по папкам.

«Отечественная разработка входит в реестр российского ПО», — добавили в Минцифры.

Скачать MAX можно по ссылке.
Никита Кротов

