В Минцифры рассказали о мессенджере MAX

08 августа 2025, 11:27

Видео: Минцифры РФ

О российском мессенджере MAX рассказали в Минцифры. В видеопрезентации ведомства говорится, что мессенджер разработан для миллионов людей по всей стране.





Благодаря ему можно совершать бесплатные звонки в высочайшем качестве. Общение будет удобным и безопасным для каждого пользователя. Из чата можно осуществлять денежные переводы, а еще пользоваться искусственным интеллектом и прочими возможностями популярных компаний.



Юзеры смогут обеспечить себе максимальный комфорт и приватность в общении, групповые звонки не ограничены, чаты и каналы сортируются по папкам.





«Отечественная разработка входит в реестр российского ПО», — добавили в Минцифры.