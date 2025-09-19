В ГД оценили идею снижения ставки по ипотеке для семей с тремя детьми

19 сентября 2025, 15:55

Депутат Бессараб: процент по семейной ипотеке должен зависеть от числа детей

Фото: iStock/AaronAmat

Ставка по семейной ипотеке должна снижаться в зависимости от количества детей в семье. Так считает депутат ГД, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Напомним, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что парламентарии обсуждают идею снижения ставки по семейной ипотеке до 4% при рождении третьего ребёнка.



По словам Бессараб, сегодня особое внимание стоит уделить условиям семейной ипотеки.





«Было бы правильно, если бы в зависимости от количества детей процент снижался. Такой вопрос мы поднимали на встрече с представителями правительства при закрытии весенней сессии», — рассказала Бессараб в разговоре с Pravda.Ru.

«И это было бы правильно, так как семьи с несколькими детьми несут большую финансовую нагрузку и нуждаются в дополнительной поддержке», — пояснила Лантратова.