В Госдуме озвучили риски переноса сроков строительства жилья

18 сентября 2025

Депутат Аксененко: отсрочка сроков строительства жилья разозлит россиян

Фото: iStock/FOTOFORCE

Отсрочка сроков строительства жилья приведёт к недовольству россиян, особенно с ипотекой. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству Александр Аксененко.





Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о том, что не видит серьезных рисков в переносах застройщиками сроков ввода жилья в качестве антикризисной меры.





«Отсрочка сроков может повлечь недовольство покупателей, что особенно актуально для ипотечных заемщиков. Но важно понимать, что полная остановка строительства и полное банкротство предприятий при этом все равно куда более губительный сценарий», — отметил Аксененко в разговоре с «Газетой.Ru».

«В итоге летом мы увидели сочетание эффекта сезонности и отложенного спроса, что привело к росту количества сделок на 11% по сравнению с весной. Дополнительно на рынок влияет снижение доходности по вкладам. Уже сейчас можно говорить о начале перетока средств с депозитов в «бетон»», — отметил Белокуров.