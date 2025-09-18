В Госдуме озвучили риски переноса сроков строительства жилья
Депутат Аксененко: отсрочка сроков строительства жилья разозлит россиян
Отсрочка сроков строительства жилья приведёт к недовольству россиян, особенно с ипотекой. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству Александр Аксененко.
Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о том, что не видит серьезных рисков в переносах застройщиками сроков ввода жилья в качестве антикризисной меры.
«Отсрочка сроков может повлечь недовольство покупателей, что особенно актуально для ипотечных заемщиков. Но важно понимать, что полная остановка строительства и полное банкротство предприятий при этом все равно куда более губительный сценарий», — отметил Аксененко в разговоре с «Газетой.Ru».
Он добавил, что из-за удлинения сроков строительство может существенно подорожать, поскольку со временем цены на стройматериалы и рабочую силу растут.
Тем временем «Известия» со ссылкой на данные аналитиков сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек» сообщили, что в России летом увеличился объём продаж квартир в новостройках по сравнению с весенним периодом.
Так, общее количество сделок в крупных городах выросло на 11% и составило 55,4 тысяч сделок.
Рост интереса к покупке квартир обусловлен снижением ключевой ставки, рассказал коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.
«В итоге летом мы увидели сочетание эффекта сезонности и отложенного спроса, что привело к росту количества сделок на 11% по сравнению с весной. Дополнительно на рынок влияет снижение доходности по вкладам. Уже сейчас можно говорить о начале перетока средств с депозитов в «бетон»», — отметил Белокуров.
Он выразил мнение, что подобная тенденция продолжится на фоне вероятного дальнейшего снижения ключевой ставки.