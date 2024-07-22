В Госдуму внесли проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера

В Госдуму внесли проект об освобождении депутата Сергея Неверова от должности вице-спикера. Законопроект отправила в нижнюю палату парламента думская комиссия по регламенту и обеспечению деятельности. Рассмотреть его собираются во вторник, 23 июля.