В Госдуму внесли проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера

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В Госдуму внесли проект об освобождении депутата Сергея Неверова от должности вице-спикера. Законопроект отправила в нижнюю палату парламента думская комиссия по регламенту и обеспечению деятельности. Рассмотреть его собираются во вторник, 23 июля.
Ранее сообщалось, что перед вторым чтением законопроекта о режиме высылки иностранцев из РФ, в документ внесли поправки, согласно которым мигранты смогут выехать из страны даже несмотря на просроченный паспорт.
Уточнялось, что выезд смогут разрешить по любому удостоверяющему личность документу, в том числе с вышедшим сроком действия или с техническими неисправностями, главное чтобы он позволял определить личность.
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