В ГД подготовили законопроект о запрещённых для водителей лекарствах

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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил о подготовленном законопроекте о запрещённых для водителей препаратах.
По его словам, законопроект в скором времени внесут на рассмотрение.
Депутат отметил, что из-за отсутствия таких нормативных законов водителям, нарушающим правила дорожного движение из-за своего состояния после приёма некоторых препаратов удаётся избежать ответственности.
До этого стало известно о том, что число импортных биодобавок к пище на российском рынке оказалось в семь раз больше, чем ранее было известно по официальной статистике.
Ранее в Минздраве сообщали, что распространившийся в социальны сетях перечень препаратов, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение.
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Депутат отметил, что из-за отсутствия таких нормативных законов водителям, нарушающим правила дорожного движение из-за своего состояния после приёма некоторых препаратов удаётся избежать ответственности.
«Основанием было то, что сегодня нет официального списка таких препаратов, этот вопрос не урегулирован», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Куринный.
До этого стало известно о том, что число импортных биодобавок к пище на российском рынке оказалось в семь раз больше, чем ранее было известно по официальной статистике.
«В настоящее время участники оборота выходят из тени, и теперь мы можем оценивать их реальное количество, а также объемы импорта, производства и уже в ближайшее время сможем оценить объемы потребления добавок в России», — прокомментировал в беседе с «Известиями» руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.
Ранее в Минздраве сообщали, что распространившийся в социальны сетях перечень препаратов, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение.
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Мелисса Тимофеева