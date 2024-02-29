В ГД посоветовали Блиновской не надеяться на анонсированную Путиным амнистию

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В Госдуме посоветовали блогеру Елене Блиновской не надеяться на амнистию бизнесменов, которую предложил президент России Владимир Путин.
Ранее глава государства предложил проработать идею для российских предпринимателей, которые дробили свой бизнес, чтобы уйти от налогов.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева подчеркнула, что под амнистию вряд ли попадут те бизнесмены, к которым уже были озвучены претензии по данному делу. В предложении Путина речь идёт о «традиционных видах бизнеса».
также она подчеркнула, что блогеров в принципе может не касаться данное нововведение, поскольку большинство из них не дробили свой бизнес, а просто не выплачивали налоги.
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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева подчеркнула, что под амнистию вряд ли попадут те бизнесмены, к которым уже были озвучены претензии по данному делу. В предложении Путина речь идёт о «традиционных видах бизнеса».
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Анастасия Чинкова