Нарушения во время ЕГЭ в Подмосковье будут отслеживать 740 онлайн-наблюдателей

22 мая 2026, 21:15

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье завершается подготовка к единому госэкзамену. За его ходом будут следить 740 онлайн-наблюдателей, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.





Для максимально честного и прозрачного проведения испытаний в Московской области уделяют большое внимание системе контроля.



С 1 июня по 9 июля в регионе будут работать 255 пунктов проведения экзаменов. Они оснащены в соответствии с требованиями, проведена большая работа по организации видеотрансляции экзаменов на федеральном портале «СМОТРИЕГЭ».

«Для обеспечения объективности проведения экзаменов будут работать региональный ситуационный центр и 30 муниципальных филиалов. 740 онлайн-наблюдателей одновременно будут смотреть за ситуацией во всех аудиториях ППЭ в режиме реального времени. При подозрении на нарушение они станут направлять замечания в пункты для их устранения», – рассказали в министерстве.