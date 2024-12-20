В ГД предложили обязать магазины ставить полки для бесплатных продуктов

Тем, кто работает в новогодние праздники и хочет насладиться праздничной атмосферой, следует правильно планировать рабочее время, расставлять приоритеты, сосредоточившись лишь на главных задачах и не забывать о перерывах. Об этом заявил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.