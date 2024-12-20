Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В ГД предложили обязать магазины ставить полки для бесплатных продуктов

В ГД предложили обязать магазины ставить полки для бесплатных продуктов

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову письмо с предложением обязать владельцев магазинов организовывать социальные полки для бесплатной передачи продуктов нуждающимся — фудшеринга. Об этом пишет ТАСС.
«Одним из предложений фракции "Справедливая Россия — За правду" в Государственной думе является закрепление в действующем законодательстве обязанности хозяйствующих субъектов организовывать социальные полки, на которых будут располагаться соответствующие товары для их бесплатной передачи пенсионерам», — говорится в документе.

Миронов отметил, что необходимо определить, какие продукты можно передавать в рамках фудшеринга, а также установить критерии их качества, чтобы они не были с истекшим сроком годности. При этом он предложил упростить систему налогообложения для предпринимателей, которые захотят принять участие в фудшеринге.



В разговоре с ТАСС Миронов отметил, что торговые сети и небольшие магазины массово отправляют на свалку товары первой необходимости с истекающим сроком годности, такие как хлеб, молоко, фрукты и овощи.

Особенно остро проблема утилизации продуктов заметна в новогодние праздники, добавил Миронов. Он пояснил, что магазины завозят продукты с большими излишками и не успевают распродавать их до окончания срока годности, после чего выбрасывают.

Таким образом, Миронов считает, что с помощью предложенных мер можно сократить количество отходов и помочь нуждающимся.

Читайте также:

Жители Чукотки и Камчатки больше всего потратят на новогодний стол

Цены на продукты стали одной из главных тем обращений на прямую линию Путина

Инфляция в России в ноябре достигла рекорда за 20 лет, эксперты ожидают дальнейшего роста
#россия
#молоко
#продукты
#хлеб
#товары
#овощи
#магазины
#праздники
#фрукты
#эксперты
#жители
«Ведомости»: Генпрокуратура хочет взыскать с Фугала 8,5 миллиарда рублей
20 декабря 2024, 08:50

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Генеральная прокуратура РФ направила в суд гражданский иск к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ведомство требует взыскать с него в пользу государства 8 596 234 308 рублей незаконных доходов.
Речь идёт о средствах, которые чиновник незаконно заработал в период с 2007 по 2020 год, когда занимал должность губернатора Хабаровского края. Судом и следствием было установлено, что экс-глава региона контролировал бизнес, находясь на государственной административной службе, получал от него доходы и не вносил деньги, полученные в результате предпринимательской деятельности, в налоговую декларацию.

Кроме контроля за оборотом продукции металлопроката, Фургал имел доли в уставных капиталах нескольких компаний и руководил ими через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ей лиц. Его также признали виновным в организации двух убийств и покушениях на убийства конкурентов в 2004-2005 годах. Суд приговорил бывшего губернатора к 22 годам лишения свободы.

Читайте также:

На Кубани с застройщика гостиницы взыщут 1 млрд рублей за вред природе

Суд отказал Татьяне Ким во взыскании с Бакальчука 37 млрд рублей

Элитный автомобиль стоимостью более 10 миллионов рублей появился в деле Тимура Иванова
#суд
#деньги
#бизнес
#доходы
#губернатор
#хабаровский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Симоньян посоветовала YouTube вести себя прилично, чтобы избежать замедления
20 декабря 2024, 04:55

Фото: iStock/FabrikaCr

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала YouTube вести себя прилично, чтобы избежать замедления на территории РФ. Об этом она заявила в ходе эфира «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
«Послушайте, никто не трогал YouTube, пока YouTube вел себя прилично. Ну вот, Владимир Владимирович упомянул журналистов, блогеров, общественных деятелей, которых YouTube вышвырнул... Вот я тот самый деятель... Поэтому, на мой вкус, ведите себя прилично, и не будет никакого замедления» — сказала Симоньян.

Ранее «Радио 1» сообщало, что президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с замедлением YouTube во время прямой линии главы государства.

Читайте также:

Симоньян: обрадовал ответ Путина о помиловании Байденом сына

Путин: в Киеве размещена серьёзная система ПВО, которую организовал Запад

Проблемы с демографией, будущее YouTube и дуэль с «Орешником»: главные заявления Путина на прямой линии
#владимир путин
#youtube
#маргарита симоньян
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России назвали самые желанные подарки на Новый год
20 декабря 2024, 04:54

Фото: iStock/aaalll

Россияне назвали самые желанные подарки, которые они хотели бы получить на новый год. Этим поделились в «Лента.ру» со ссылкой на опрос агентства маркетинговых исследований ORO.
Согласно опросу тысячи респондентов выяснилось, что самым желаемым подарком на Новый год являются деньги. Такой ответ дали 12% респондентов. Также в лидерах телефоны, которые выбрали 6% опрошенных, и путешествия с 5% результатом.

В общей сложности планируют дарить подарки 87,7 % россиян. Самыми популярными стали салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», которые выбрали почти 82% респондентов. Всего Новый год ждут 67% опрошенных. Нейтрально к празднику отнеслись 30,5%, а совсем не ждут праздника 2,4% россиян.

Читайте также:

Эксперт рассказал, как работать и радоваться в новогодние праздники

Владимир Путин исполнил новогоднее желание подмосковной школьницы

«Возглавляли антирейтинги»: Стилист назвала самые трендовые сумки на 2025 год
#деньги
#телефоны
#новый год
#подарки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные ветеринары рассказали, от чего вакцинировать домашних животных
19 декабря 2024, 22:52

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Вакцинацию домашних животных лучше начинать с 8-12 недель жизни. Об этом со ссылкой на подмосковных ветеринаров сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Как напомнили в министерстве, вакцинация – один из важнейших аспектов сохранения здоровья питомцев. Кроме того, она помогает предотвратить инфекционные заболевания, которые могут быть опасны и для людей.
«Профилактику заболеваний четвероногих лучше начинать с 8-12 недель жизни. Раньше не стоит: до этого возраста у них сохраняется иммунитет, полученный от матери. Перед процедурой нужно пройти осмотр у ветеринара, убедиться, что у питомца есть ветеринарный паспорт, провести обработку от блох и глистов», – отметили в ведомстве.
Для домашних питомцев обязательна вакцинация от бешенства. Кошек стоит привить от вирусного ринотрахеита, панлейкопении и хламидиоза, собак – от парвовирусной инфекции, инфекционного гепатита, лептоспироза и чумки. Грызунов рекомендовано вакцинировать против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни.

Специалисты Госветслужбы Подмосковья рекомендуют своевременно прививать своих любимцев и внимательно следить за их здоровьем.

Читайте также:

В Московской области зарегистрировали около 10 тысяч питомцев с прошлого года

Подмосковные ветеринары рассказали, чего ждать от питомцев определённых пород

Ветеринары Сергиева Посада спасли собаку с трубчатой костью в горле
#ветеринары
#животные
#прививки
#вакцинация
#здоровье
#питомцы
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин на Прямой линии поделился анекдотом про слово из трёх букв в кроссворде
19 декабря 2024, 22:01

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Во время Прямой линии, которая была совмещена с ежегодной пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин рассказал анекдот про слово из трёх букв.
Отвечая на вопрос одного из присутствующих в зале представителей сми о жителях иных стран, которые, по его словам, в следующие несколько лет «могут уйти под воду», президент Российской Федерации вспомнил шутку про сидящую за столом семью.

«Маленький мальчик разгадывает кроссворд и говорит: «Слово назовите из трех букв». Мама ему бум ложкой по лбу. Он говорит: «За что? Это же дом!» Папаша берет, жене — бум: «О доме надо думать!»», — обратил внимание Владимир Путин, обращаясь к автору вопроса.

Лидер российского государства отметил, что если арктические льды начнут таять, то под воду, возможно, уйдут и российские населённые пункты. Он добавил, что в Российской Федерации на вбитых в вечную мерзлоту сваях стоят целые посёлки и города.

Читайте также:

Влад Бумага на Прямой линии спросил у Путина какие ролики ему снимать и похвалился, что стал отцом

Путин пошутил про «нетрадиционного гостя» на прямой линии

Путин объяснил, почему не отвечает на оскорбления иностранцев
#владимир путин
#президент
#сми
#арктика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв назвал крайне важными темы «Итогов года с Владимиром Путиным»
19 декабря 2024, 21:36

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Вопросы, прозвучавшие во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным», крайне важны для жизни каждого региона, в том числе и Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Все темы, связанные с СВО, – выплаты, реабилитация и документы – у нас курирует филиал Госфонда «Защитники Отечества». Мы понимаем, насколько важно оказывать внимание нашим бойцам и их семьям. Потому этот вопрос у нас на особом контроле», – отметил губернатор в своём телеграм-канале.
По словам Воробьёва, основные вопросы по Московской области относились к темам здравоохранения, транспорта, ветхого и аварийного жилья. Что касается здравоохранения, власти Подмосковья стараются модернизировать первичное звено и открывать современные медицинские центры.
«Сейчас строим большую больницу в Балашихе. Этот проект поддержал президент. Открыть планируем в 2027 году. Медицинский комплекс на 1 тыс. коек в Мытищах начнём строить в следующем году. У нас успешно работает новый Детский центр им. Рошаля. С августа лечение там прошли 32,5 тыс. детей. Также развиваем телемедицину, чтобы разгрузить первичное звено», – перечислил глава региона.
Он добавил, что благодаря программе расселения в Московской области было досрочно расселено жильё, признанное аварийным до 2017 года. Сейчас в регионе действует программа реновации. Цель – расселить всех жильцов безнадёжно устаревших домов.

Комментируя тему транспорта, Воробьёв заявил, что сегодня на маршруты вышли 200 новых автобусов.
«Постоянно увеличиваем количество транспортных средств там, где видим особую загрузку. Это Одинцово, Балашиха, Ленинский, Красногорск и Домодедово. Понимаем свою ответственность и стараемся с этим справиться. Уверен, что в ближайшее время каждый, кто пользуется общественным транспортом, почувствует перемены», – подчеркнул глава области.
Он также напомнил, что в конце этого года удалось открыть ряд стратегически важных дорог, таких, как Мытищинская хорда. На очереди – обход Малых Вязём.
«Что касается Королёва, вопрос прозвучал в эфире от Дмитрия Маслака – журналиста и жителя города. Это один из округов, где мы реализуем программу реновации. За три года расселим все дома, в которых уже невозможно жить. Третий выезд из Королёва – через Лосиный остров, Дмитрий был абсолютно прав. Мы преодолели ряд сопротивлений и убедили на федеральном уровне, что дорога нужна для всех жителей города. Наша задача – выйти на стройку в первом полугодии следующего года. Это позволит кардинально разгрузить город. Мы за это бьёмся и стараемся вас не подвести», – заключил Андрей Воробьёв.
Во время программы «Итоги года» журналист китайского издания Дмитрий Маслак попросил президента обратить внимание на то, что без дополнительного въезда в наукограде возникают большие пробки.


Читайте также:

Владимир Путин пообещал решить проблему с третьим въездом в Королёв

В Подмосковье предложили продолжать продлевать больничные на телемедицинских консультациях

Число телемедицинских консультаций в стране за пять лет выросло в 11 раз

В Подмосковье запустили рабочее движение по реконструированному Пироговскому шоссе
#владимир путин
#президент
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#дороги
#транспорт
#здравоохранение
#ветхое жильё
#спецоперация
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт рассказал, как работать и радоваться в новогодние праздники
Эксперт Семеренко: работающим в праздники нужно планировать рабочее время
19 декабря 2024, 21:32

Фото: iStock/Deagreez

Тем, кто работает в новогодние праздники и хочет насладиться праздничной атмосферой, следует правильно планировать рабочее время, расставлять приоритеты, сосредоточившись лишь на главных задачах и не забывать о перерывах. Об этом заявил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.
«Для некоторых москвичей работа в этот период будет неизбежной. Это касается, например, работников сферы услуг, врачей, водителей, специалистов технической поддержки. Благодаря нескольким простым правилам можно успешно совместить трудовые обязанности с радостью от праздников и начать новый рабочий год со свежими силами», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В то же время президент России Владимир Путин сообщил, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Как сообщает «Сiбдепо», российский лидер назвал инфляцию неприятной вещью, с которой однако Россия сможет справиться.
«Располагаемые доходы населения тоже подросли. В целом, ситуация стабильная и надежная», — подчеркнул Путин.
Читайте также:

Что подарить девушке на Новый год 2025: 18 идей, которые удивят и вдохновят

«Грязнее ободка унитаза»: Иммунолог раскрыл неожиданную опасность новогодних игрушек

Жители Чукотки и Камчатки больше всего потратят на новогодний стол
#россия
#эксперт
#работа
#владимир путин
#президент
#новый год
#безработица
#опасность
#лидер
#доходы
#рабочий
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Кубани с застройщика гостиницы взыщут 1 млрд рублей за вред природе
19 декабря 2024, 21:30

Фото: iStock/ kadmy

Ущерб природе, который был нанесён во время строительства гостиничного комплекса в Туапсинском районе Краснодарского края, превысил 1 млрд рублей. Об этом передали в Teлеграм-канале краевой прокуратуры.
Выяснилось, что во время строительства отели были проведены работы, которые не предусматривались проектной документацией. Ещё разрушился плодородный слой почвы в водоохранной зоне, а отходы, которые образовывались, сбрасывали в Чёрное море.

«Решением Туапсинского районного суда требования прокурора удовлетворены, юридическое лицо обязано возместить причиненный природе вред в размере свыше 1 млрд руб. и провести рекультивацию земельного участка», — отмечалось в сообщении.

Подчёркивалось, что на имущество и счета юридического лица наложили аресты.

Ранее сообщалось, что с пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, позвонившей на Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказала о мошенниках, связался прокурор.

Читайте также:

Суд отказал Татьяне Ким во взыскании с Бакальчука 37 млрд рублей

Суд отказал Бакальчуку в передаче активов Wildberries в компанию с Russ

В Подмосковье продлён льготный режим согласования архитектурного облика объектов
#суд
#вред
#чёрное отходы
#режим
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик рассказала, какими будут выходные в Москве
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве не ожидается значительных осадков
19 декабря 2024, 21:28

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В предстоящие выходные, 21 и 22 декабря, в Москве не ожидается значительных осадков. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, температура будет держаться в районе нулевой отметки.
«Температура воздуха в ночные часы и в течение всего дня в субботу — около 0 °С, по региону — -3.... 2 °С, то есть температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на 4 °С. В воскресенье атмосферное давление еще подрастет... Погода облачная с прояснениями, без осадков, и уже легкий морозец и в ночные, и в дневные часы», — отметила синоптик в беседе с RT.
В то же время холода покинут не только столицу. Как сообщает «Сiбдепо», в Кузбассе в субботу ожидается потепление от -2 до -7 градусов и небольшой снегопад. В воскресенье температура опустится от -8 до -13 с сохранением осадков.
«А уже днем кузбассовцы почувствуют, как на улице становится теплее. Воздух прогреется от -2 до -7 градусов, местами до -14 градусов», — пишет издание.
Читайте также:

В Москве ожидается потепление

Ещё в 10 округах Московской области отремонтировали дорожные знаки

Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя в непогоду дома и во дворе
#погода
#часы
#температура
#снегопад
#воздух
#атмосферное давление
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате