В ГД предложили обязать магазины ставить полки для бесплатных продуктов

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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову письмо с предложением обязать владельцев магазинов организовывать социальные полки для бесплатной передачи продуктов нуждающимся — фудшеринга. Об этом пишет ТАСС.
«Одним из предложений фракции "Справедливая Россия — За правду" в Государственной думе является закрепление в действующем законодательстве обязанности хозяйствующих субъектов организовывать социальные полки, на которых будут располагаться соответствующие товары для их бесплатной передачи пенсионерам», — говорится в документе.Миронов отметил, что необходимо определить, какие продукты можно передавать в рамках фудшеринга, а также установить критерии их качества, чтобы они не были с истекшим сроком годности. При этом он предложил упростить систему налогообложения для предпринимателей, которые захотят принять участие в фудшеринге.
В разговоре с ТАСС Миронов отметил, что торговые сети и небольшие магазины массово отправляют на свалку товары первой необходимости с истекающим сроком годности, такие как хлеб, молоко, фрукты и овощи.
Особенно остро проблема утилизации продуктов заметна в новогодние праздники, добавил Миронов. Он пояснил, что магазины завозят продукты с большими излишками и не успевают распродавать их до окончания срока годности, после чего выбрасывают.
Таким образом, Миронов считает, что с помощью предложенных мер можно сократить количество отходов и помочь нуждающимся.
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Элина Позднякова