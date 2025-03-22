В ГД предложили отменить критерии нуждаемости для пособий многодетным

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой документ с предложением отменить на федеральном уровне критерии нуждаемости для получения пособий многодетными семьями, сообщило агентство РИА Новости.
В документе уточнялось, что такое решение усилит меры социальной поддержки и укрепит институт семьи в РФ.
Чернышов объяснил, что практика применения критериев нуждаемости приводит к тому, что огромное количествл многодетных семей не имеют возможности получить поддержку по формальным причинам.
Депутат также выразил уверенность в том, что отмена критериев нуждаемости не повлечет за собой массовое злоупотребление пособиями, так как семьи с высоким уровнем дохода не пытаются получить эту выплату.
Борис Чернышов рассказал, что в настоящий момент в России больше 2,65 миллиона многодетных семей, однако только 35% из них получают пособие.
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Чернышов объяснил, что практика применения критериев нуждаемости приводит к тому, что огромное количествл многодетных семей не имеют возможности получить поддержку по формальным причинам.
Депутат также выразил уверенность в том, что отмена критериев нуждаемости не повлечет за собой массовое злоупотребление пособиями, так как семьи с высоким уровнем дохода не пытаются получить эту выплату.
Борис Чернышов рассказал, что в настоящий момент в России больше 2,65 миллиона многодетных семей, однако только 35% из них получают пособие.
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Ольга Енгалычева