В ГД предложили создать на «Госуслугах» карту укусов клещей по регионам

06 апреля 2026, 13:48

Партия «Новые люди» обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением о создании на портале «Госуслуги» интерактивную карту, отображающую статистику укусов клещей по регионам.





В письме, которое есть в распоряжении Life.ru, говорится, что на сегодняшний день информация о случаях укусов, опасных территориях и мерах профилактики публикуется на разных ресурсах. Это, по словам инициаторов, усложняет оценку рисков, особенно в период активного отдыха на природе.





«Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть инициативу о создании на портале «Госуслуги» интерактивной карты статистики укусов клещей и поручить профильным органам исполнительной власти её реализовать», — говорится в письме партии.