В ГД предложили создать на «Госуслугах» карту укусов клещей по регионам
Партия «Новые люди» обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением о создании на портале «Госуслуги» интерактивную карту, отображающую статистику укусов клещей по регионам.
В письме, которое есть в распоряжении Life.ru, говорится, что на сегодняшний день информация о случаях укусов, опасных территориях и мерах профилактики публикуется на разных ресурсах. Это, по словам инициаторов, усложняет оценку рисков, особенно в период активного отдыха на природе.
«Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть инициативу о создании на портале «Госуслуги» интерактивной карты статистики укусов клещей и поручить профильным органам исполнительной власти её реализовать», — говорится в письме партии.
На карте предлагают отображать статистику обращений, а также уровень риска и перечень эндемичных зон. Кроме того, там можно разместить рекомендации по защите и инструкции при укусе.
Считается, что сервис поможет россиянам заранее оценивать риски перед поездками и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае укусов.