В России предложили создать сервис для знакомств на «Госуслугах»

14 февраля 2026, 14:46

РИА Новости: в ОП предложили создать сервис для знакомств на «Госуслугах»

Фото: iStock/Lacheev

Сервис для знакомств с целью создания семьи необходимо запустить на «Госуслугах». Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.