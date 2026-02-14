В России предложили создать сервис для знакомств на «Госуслугах»
Сервис для знакомств с целью создания семьи необходимо запустить на «Госуслугах». Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Сервис должен быть ориентирован исключительно на людей, ищущих партнёра для создания семьи. По словам эксперта, соответствующая платформа станет экосистемой, поддерживающей семейные союзы. Он подчеркнул, что на сайте нужно предусмотреть не только функции для знакомств, но и средства психологической помощи, включая медиацию семейных конфликтов.
Рыбальченко высказал мнение, что оптимальным вариантом было бы создание сервиса для знакомств на «Госуслугах» в разделе «Семья». Особое внимание в проекте, по словам председателя комиссии ОП РФ, следует уделить участникам специальной военной операции, которые испытывают трудности с адаптацией и построением отношений. Эксперт заключил, что к модерации и консультированию на платформе можно привлечь жён военнослужащих, имеющих опыт поддержки своих близких.
