Жителям столичного региона рассказали о погоде на Пасху

Синоптик Ильин: На Пасху в Москве будет облачная погода
Облачная погода с прояснениями ожидается в столичном регионе на Пасху. Такой прогноз сделал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Он уточнил, что утром 12 апреля будет около +4…+8 °C, а днем потеплеет до +9…+14 °C. В первую половину дня осадков не ожидается, однако вечером не исключен небольшой дождь или морось.
Синоптик добавил, что текущая неделя в Москве и Подмосковье будет теплой. В будние дни температура будет подниматься до +15…+18 °C, а местами и до +20 °C. В выходные немного похолодает.
«Сейчас среднесуточная температура превышает климатическую норму на 6,8 °C. На текущей неделе нормальные показатели составляют от 2,6 до 3,7 °C. Май, по долгосрочным прогнозам, также ожидается достаточно теплым», — сказал Ильин Москве 24.
Тем временем врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с RT рассказал, что при выборе одежды для выхода на улицу весной важно помнить о переменчивой погоде. Так, по ночам температура может приближаться к 0 °C, а днем воздух прогревается до 18 °C. Неподходящая одежда может способствовать простуде или миозиту.
«Это довольно распространенная история, когда вспотел и потом остыл. Потеем мы чаще всего в общественном транспорте, метро, в помещении, а потом выходим на улицу. Поэтому с собой иметь какую-то легкую "сменку", чтобы поменять промокшую одежду, для весны критически важно», — добавил Водовозов.
В случае, если после похода на улицу человек все-таки застудил мышцы, эксперт посоветовал использовать нестероидные противовоспалительные препараты.