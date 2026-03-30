Жителям столичного региона рассказали о погоде на Пасху

30 марта 2026, 15:22

Синоптик Ильин: На Пасху в Москве будет облачная погода

Фото: iStock/Andrey Rykov

Облачная погода с прояснениями ожидается в столичном регионе на Пасху. Такой прогноз сделал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





Он уточнил, что утром 12 апреля будет около +4…+8 °C, а днем потеплеет до +9…+14 °C. В первую половину дня осадков не ожидается, однако вечером не исключен небольшой дождь или морось.



Синоптик добавил, что текущая неделя в Москве и Подмосковье будет теплой. В будние дни температура будет подниматься до +15…+18 °C, а местами и до +20 °C. В выходные немного похолодает.





«Сейчас среднесуточная температура превышает климатическую норму на 6,8 °C. На текущей неделе нормальные показатели составляют от 2,6 до 3,7 °C. Май, по долгосрочным прогнозам, также ожидается достаточно теплым», — сказал Ильин Москве 24.

