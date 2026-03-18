На ярмарках в Подмосковье жителям предложат продукты к посту и Пасхе
На ярмарках, которые пройдут в ближайшее время в Московской области, жители смогут приобрести свежие продукты к посту и Пасхе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
В период Великого поста особенно актуален вопрос доступности качественных и разнообразных постных продуктов. В Подмосковье организуются тематические мероприятия, чтобы жители могли подобрать свежие и полезные продукты от местных производителей для соблюдения поста и подготовки к празднованию Пасхи.
Так, в посёлке городского типа Шаховская 20 марта пройдёт ярмарка «Постный день». Площадка будет расположена на улице 1-й Советской. Там развернут 50 торговых точек, где можно будет купить овощи и фрукты, крупы, бобовые, орехи, сухофрукты, растительное масло, мёд и хлебобулочные изделия без животных ингредиентов.
С 30 марта по 5 апреля в разных уголках Подмосковья состоятся четыре пасхальные ярмарки. На них можно будет запастись продуктами к праздничному столу, познакомиться с ассортиментом региональных сельхозпроизводителей. Ярмарки устроят в Богородском городском округе, Электроуглях и Власихе. Адреса площадок можно узнать на портале «Мой АПК».
В ведомстве пригласили посетить ярмарки региона и отметили, что их цель – обеспечить жителей доступом к свежей и качественной продукции местных фермеров, поддержать сельхозпроизводителей Подмосковья, создать праздничную атмосферу в преддверии Пасхи.
