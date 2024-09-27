В ГД предложили в случае развода отдавать мальчиков старше восьми лет отцу

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Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, который предложил в случае развода отдавать мальчиков старше восьми лет отцу, а не матери, пояснил свою позицию.
«Я предложил, чтобы разводов не было. А в случае, если развод все-таки происходит, как драма и трагедия в семье, то изменилась практика, при которой в 95% случаев суд определяет место проживания ребенка с матерью. Мальчикам нужен отец. Это соответствует нашим традициям, духовным ценностям, так было на Руси — что мальчик переходил на сторону отца», — пояснил Кузнецов в интервью «Газете.Ru».
Он отметил, что мальчику необходимо видеть перед собой пример отца и иметь возможность подражать ему и становиться мужчиной.
Депутат уверен, что женщина в одиночестве не сможет воспитать настоящего мужчину, не имея соответствующего примера рядом. Таким образом, Кузнецов подчеркнул, что предложил лишь обеспечить равноправие отцов и матерей в воспитании детей. По его словам, в настоящее время мальчиков воспитывают женщины, от чего в первую очередь страдают сами дети.
При этом Кузнецов подчеркнул, что отдавать мальчиков нужно только «социально-ответственным» отцам, которые действительно хотят заниматься воспитанием сыновей.
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