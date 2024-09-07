«Вы не понимаете»: Мать девяти детей простила мужа, чуть не убившего ее за отказ родить десятого

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Факты чудовищного домашнего насилия в многодетной семье всплыли в Тальменском районе Алтайского края. Там по заявлению женщины о побоях задержали главу семейства и отца девятерых детей. Вскоре выяснилось, что негодяй отыгрывался не только на супруге – дети тоже были вынуждены терпеть издевательства и унижения от родного отца. Подробности жизни с тираном читайте в материале «Радио 1».
«Я его люблю, он так больше не будет»По словам местных, многодетная религиозная семья в маленьком селе Загайново поначалу особо ничем не выделялась, кроме разницы в возрасте в 20 лет: жене 41 год, мужу – 61. Супруги прожили в браке около 20 лет, построили дом, вели хозяйство и получали все положенные преференции от государства. Семью даже навещали местные чиновники и отчитывались, что дети живут в хороших условиях. А год назад в полицию поступило первое заявление – тиран избил жену за невозможность зачать десятого ребенка.
Женщина долгое время не могла забеременеть, пытаясь воплотить желание мужа иметь 10 детей. Напившись, мужчина оскорбил жену из-за лишнего веса, который, по его мнению, мешал ей забеременеть. Изверг бил несчастную кулаками по лицу и телу, и грозился убить. В процессе разбирательства, жена все простила, пошла на мировую и осталась с мужем.
«Я его люблю, он так больше не будет», – сказала тогда женщина.
Держал сына в погребе и кормил объедкамиИ вот спустя год, после очередных побоев, начали всплывать и другие подробности. Соседи рассказали, что несколько лет назад органы опеки забирали у семьи детей, но после вернули. По рассказу соседей, отец-тиран за детскую провинность бросил сынишку в погреб, кормил объедками и не пускал в школу. Ребенку приходилось обгладывать кости, которые кидал отец вместо еды. Мальчишка смог выбраться и добежать до школы, где все рассказал учителям. После и началась проверка, но вскоре все стало как прежде.
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«Детей держали как бесплатных рабов – они ухаживали за скотом, пасли коз и овец, поддерживали чистоту в доме и сами готовили еду себе и родителям», – рассказали соседи.Тот самый мальчик из погреба, когда подрос, стал жить отдельно и в семью больше не возвращался.
«Проси прощения на коленях, а то сожгу!»Не в силах теперь издевательства и побои, мать девятерых детей решила уйти от тирана. Но как только супруг узнал о заявлении на развод, на женщину обрушилась очередная порция насилия.
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Разъяренный изверг облил женщину бензином из канистры и объявил, что подожжет. Жена пыталась убежать, но негодяй догнал жертву. Мужчина ударил ее кулаком по лицу, силой заставил встать на колени и потребовал молить о пощаде, продолжая лить бензин на голову.
«Проси прощения на коленях, а то сожгу», – ревел мужчина, о чем позже рассказала полиции несчастная.В процессе садист чиркал зажигалкой, чтобы придать веса своим угрозам. И женщина просила, стоя на коленях, глядя на зажигалку, умоляла ее простить.
«Вы не понимаете»Даже после этих зверств женщина так и не ушла от своего мучителя. Суд признал главу семьи виновным по статье 119 УК РФ – угроза убийством. Его приговорили к году ограничения свободы. На этом история семьи не закончилась – супруги продолжают жить вместе.
«Вы ничего не понимаете», — отвечает женщина на вопросы знакомых и замыкается в себе.
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