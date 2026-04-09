В ГД предложили ввести лимит для врачей на заполнение документов

09 апреля 2026, 19:36

Депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил законодательно ограничить время, которое врачи тратят на заполнение документов, в рамках поручения президента Владимира Путина о сокращении бюрократической нагрузки в медицине.





Он пояснил, что медицинские работники тратят порядка десяти часов в неделю на заполнение отчетных документов, а на одного специалиста приходится до 167 различных форм. Часто врачи вынуждены повторно вносить одну и ту же информацию в разные документы.



Панеш подчеркнул, что из-за перегрузки врачей снижается качество медицинской помощи, увеличивается риск ошибок и выгорания, а пациентам уделяется меньше внимания.





«Представьте: врач, который должен лечить людей, проводит четверть своего рабочего времени за бумагами», — отметил Панеш в разговоре с Life.ru.