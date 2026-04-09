В ГД предложили ввести лимит для врачей на заполнение документов
Депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил законодательно ограничить время, которое врачи тратят на заполнение документов, в рамках поручения президента Владимира Путина о сокращении бюрократической нагрузки в медицине.
Он пояснил, что медицинские работники тратят порядка десяти часов в неделю на заполнение отчетных документов, а на одного специалиста приходится до 167 различных форм. Часто врачи вынуждены повторно вносить одну и ту же информацию в разные документы.
Панеш подчеркнул, что из-за перегрузки врачей снижается качество медицинской помощи, увеличивается риск ошибок и выгорания, а пациентам уделяется меньше внимания.
«Представьте: врач, который должен лечить людей, проводит четверть своего рабочего времени за бумагами», — отметил Панеш в разговоре с Life.ru.
А с 1 сентября 2026 года ситуация осложнится тем, что документы нужно будет передавать в федеральный реестр в течение суток. Исправления можно будет внести только с электронной подписью.
Депутат призвал создать единую цифровую платформу и установить лимит, чтобы врачи тратили в день не более двух часов на заполнение бумаг. В Госдуме хотят обсудить эту инициативу с участием врачей, Минздрава и страховых компаний.