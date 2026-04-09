В России удвоят количество оснований для депортации мигрантов

09 апреля 2026, 12:03

Председатель ГД Володин: В РФ удвоят число оснований для депортации мигрантов

В Госдуме анонсировали расширение списка оснований для выдворения мигрантов из России. Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, количество таких правонарушений планируется увеличить практически вдвое.





В понедельник, 13 апреля, Совет Думы приступит к рассмотрению законопроекта, направленного на повышение общественной безопасности и ужесточение контроля за поведением иностранных граждан. На текущий момент, уточнил Володин, в законодательстве закрепили 22 статьи, предусматривающие выдворение в качестве меры ответственности — за незаконный оборот наркотиков, пропаганду педофилии, смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений, а также за нарушение миграционных правил и режима госграницы.



Новый законопроект предлагает дополнить этот перечень. В него могут войти: нарушение общественного порядка, неповиновение законным требованиям полиции, дискредитация ВС РФ, распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство, и призывы к введению санкций.



По словам Володина, за ряд подобных нарушений помимо выдворения иностранцам также могут грозить штрафы.



