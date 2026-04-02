В Госдуме предложили ввести до семи оплачиваемых выходных для родителей

02 апреля 2026, 09:49

В России могут появиться до семи дополнительных оплачиваемых выходных для родителей. С таким предложением обратился в Минтруд депутат Госдумы Владимир Плякин.





По его словам, нынешняя система социальных гарантий защищает материнство в период беременности и родов. При этом она не учитывает многие потребности семей с детьми.





«Практика показывает, что наиболее остро родители сталкиваются с так называемыми «мелкими кризисами»: адаптацией ребёнка к детскому саду или школе, плановыми обследованиями у узких специалистов, сезонными заболеваниями, не требующими госпитализации», — приводит Life.ru текст обращения.