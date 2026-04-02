В Госдуме предложили ввести до семи оплачиваемых выходных для родителей
В России могут появиться до семи дополнительных оплачиваемых выходных для родителей. С таким предложением обратился в Минтруд депутат Госдумы Владимир Плякин.
По его словам, нынешняя система социальных гарантий защищает материнство в период беременности и родов. При этом она не учитывает многие потребности семей с детьми.
«Практика показывает, что наиболее остро родители сталкиваются с так называемыми «мелкими кризисами»: адаптацией ребёнка к детскому саду или школе, плановыми обследованиями у узких специалистов, сезонными заболеваниями, не требующими госпитализации», — приводит Life.ru текст обращения.
Плякин уточнил, что на сегодняшний день родители решают эти вопросы за счет оплачиваемого отпуска или больничного. В первом случае семья теряет деньги, во втором — увеличивается нагрузка на поликлиники.
Автор инициативы уверен, что «родительский отпуск» упростит работающим родителям решать бытовые и организационные вопросы и сохранить здоровье детей за счёт своевременных обследований без спешки и потери заработка. По мнению Плякина, такая мера поможет создать более комфортные условия для совмещения работы и воспитания детей и положительно сказаться на демографической ситуации в стране.