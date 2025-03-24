В ГД предложили ввести новую меру поддержки молодых родителей

Фото: iStock/molka
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложили ввести федеральную программу поддержки молодых семей. В обращении к министру труда Антону Котякову они призвали предоставлять молодым родителям наборы предметов первой необходимости для ухода за новорождённым.
«Предлагается ввести адресную поддержку молодым семьям, в которых первый ребенок был рожден матерью в возрасте до 23 лет», — уточняется в письме в распоряжении РИА Новости.Набор, по замыслу авторов, должен включать гигиенические средства, одежду и другие вещи, критически важные для развития ребёнка в первый год жизни.
Миронов подчеркнул, что аналогичная практика уже успешно работает в Москве, где роженицы получают подарочный комплект «Наше сокровище». Однако инициатива предлагает расширить её на всю страну, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи в условиях роста цен.
По мнению Миронова, федеральные наборы не только обеспечат равенство регионов, но и станут шагом к улучшению демографической ситуации.
Читайте также:
«Мы так тебя ждали!»: Саша Савельева выложила теплые фото с новорожденным сыном и кадры беременности
Момент поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке попал на видео
Учительница устроила оргию со школьниками в стиле фильма ужасов «Крик»
Мария Моисеева