«Мы так тебя ждали!»: Саша Савельева выложила теплые фото с новорожденным сыном и кадры беременности

Саша Савельева после родов (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)
Саша Савельева растрогала поклонников, выложив кадры новорожденного сына из роддома и поздравив его с шестилетием. Фото из семейного архива она опубликовала в честь праздника. Для певицы и ее мужа Кирилла Сафонова маленький Леон стал долгожданным счастьем.
«Мы тебя так ждали наш дорогой Леончик! И вот уже 6 лет слезы на глаза наворачиваются какого классного парня мы родили!», — написала бывшая солистка «Фабрики».
Саша Савельева с сыном (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)
23 марта Леону, единственному сыну звездной пары, исполнилось шесть лет. В честь этого события Саша решила поделиться личными моментами — на снимках она беременная, в роддоме и с малышом на руках.
Беременная Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)
Савельева рассказала, что они с Кириллом стараются быть для сына настоящим примером. Этот принцип она и ее муж воплощают каждый день, растя своего мальчика. Певица редко раскрывает подробности личной жизни, поэтому подборка кадров «из прошлого» очень удивила и порадовала ее подписчиков.
За день до дня рождения мальчика, 22 марта, Саша жаловалась на плохое состояние. Думала, что заболела и опасалась, что впервые не сможет отпраздновать рождение сына «на все сто».
«Ребята, я заболела. Совершенно неожиданно синусит, очень боялась гайморита. Это со мной впервые. (...) Настроения ни на что нет. А завтра у ребенка день рождения. Планирую все в таком состоянии, и это тоже впервые, когда я не готова и разбита», — писала она в блоге.Но, видимо, ей стало лучше, а праздник успешно состоялся. Поздравление сыну в соцсетях заряжено только позитивом.
Саша Савельева с сыном (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)
«Мы с папой стараемся быть примером для тебя каждый день. Мы не воспитываем тебя — мы воспитываем себя для тебя. Будь счастлив! А мы всегда рядом!», — прокомментировала она в блоге.Интересно, что лицо Леона певица так и не показала — на всех фото он снят со спины. Это уже традиция для Саши, которая бережет приватность сына. Фанаты уважают ее выбор, но все равно гадают, на кого похож малыш.
Саша Савельева с сыном (Фото: кадр видео Instagram* @sasha_savelieva)
Саша и Кирилл вместе с 2010 года, а родителями стали только в 2019-м. Леон — их долгожданный ребенок, и каждый его день рождения для пары — особый праздник.
Снимки из прошлого стали трогательным подарком не только для сына, но и для поклонников. Фанаты пожелали семье счастья, порадовались за них и назвали сына веселым красавчиком.
Читайте также:
Поспешный брак, тайное венчание и жизнь за пределами России: как сейчас живет звезда «Жуков» Екатерина Стулова?
«Дети со мной»: Пинчук сходила к психологу, встретилась с Чобаняном на тему развода и выставила квартиру на продажу
Мощный пожар на автостоянке в Приморье спалил не менее 30 машин
*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева