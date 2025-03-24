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Учительница устроила оргию со школьниками в стиле фильма ужасов «Крик»

В США учительница совратила школьников и надела им маски из фильма «Крик»
Фото: iStock/Ziviani

Фото: iStock/Ziviani

Стали известны новые шокирующие детали дела об учительнице из Индианы, США, которая совратила 10 школьников. Ранее женщина называла причиной своих действий похудение на 68 килограммов, потому что толстой она «не попадала в неприятности». О новых показаниях по делу сообщает DailyMail.
31-летнюю Бриттани Фортинберри арестовали в декабре 2024 года после обвинений в изнасилованиях со стороны нескольких подростков. Мальчики рассказали, что женщина покупала им алкоголь и наркотики, дарила дорогие вещи, а также отправляла откровенные фото и видео.

Однажды она пригласила к себе домой школьника с двумя друзьями, получив разрешение их родителей на ночевку. Там Фортинберри устроила с ними оргию, заставив надеть маски, похожие на те, что были в фильме ужасов «Крик». Все три жертвы были несовершеннолетними.

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Более того, один из пострадавших мальчиков оказался сыном подруги Фортинберри. Школьник признался, что женщина говорила ему о мастурбации на его школьные снимки и присылала непристойные видео с его трусами.

Муж развратительницы знал о происходящем и угрожал подростку расправой, если тот расскажет правду. Теперь мужчине предъявлены обвинения в запугивании и укрывательстве сексуальных преступлений.

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МЧС: Пожар на Центральном рынке Великого Новгорода локализовали
24 марта 2025, 02:24

Фото: МЧС России

Пожар на Центральном рынке Великого Новгорода локализован, пострадавших нет. Возгорание произошло в двухэтажном торговом здании на улице Прусской, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Площадь возгорания составила примерно 800 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным задымлением, для ликвидации огня привлекли 50 сотрудников и 14 единиц техники. Пожарные оперативно приступили к работе, предотвратив распространение пламени.

Фото: МЧС России

На данный момент угроза для соседних строений устранена. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что крупный пожар уничтожил не менее 30 автомобилей на автостоянке в Приморье, Владивосток. Горящие машины были сняты на видео очевидцами, клип с комментариями шокированной местной жительницы выложили в соцсетях.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края позднее указали, что пожар случился из-за умышленного поджога. Точная цифра сгоревших дотла машин: 20 штук. Преступника разыскивает полиция, он был неосторожен и попал на запись камер видеонаблюдения.

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#мчс
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#пожарные
#возгорание
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Мощный пожар на автостоянке в Приморье спалил не менее 30 машин
Mash: Около 30 автомобилей сгорели от пожара на стоянке во Владивостоке
24 марта 2025, 00:59

Фото: iStock/Viesinsh

Крупный пожар уничтожил не менее 30 автомобилей на автостоянке в Приморье, Владивосток. Горящие машины были сняты на видео очевидцами, клип с комментариями шокированной местной жительницы выложили в Telegram-канале Mash.
«У нас тут уже вся стоянка горит. Ой, уже в окно нам стреляет», — говорит женщина, когда на фоне раздаются глухие звуки, перебивающие ее речь.
Возгорание, начавшееся около полутора часов назад на улице Надибаидзе, оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Официальные причины огня пока не установлены, как и точное количество сгоревших автомобилей. Однако Mash сообщает, что ​их «не менее 30» штук.

«Не прошло и получаса, приехали пожарные. Начинают тушить. Быстро, конечно, они у нас тут работают, но полстоянки уже сгорело машин. Ужас», — сказала местная жительница.
Ранее сообщалось, что в канализационной трубе в подмосковной Коломне нашли тело новорожденного ребенка. Тело новорожденной девочки обнаружил слесарь в одной из труб во время прочистки канализации в подвале жилого многоквартирного дома.

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#женщина
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#машины
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В канализационной трубе в подмосковной Коломне нашли тело новорожденного ребенка
23 марта 2025, 17:57

Фото: iStock/Dzurag

Тело новорожденного ребенка найдено в канализационной трубе в подмосковной Коломне. Об этом информирует прокуратура Московской области в Telegram-канале.
Тело новорожденной девочки обнаружил слесарь в одной из труб во время прочистки канализации в подвале жилого многоквартирного дома. Точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли не менее четырех человек
23 марта 2025, 14:39

Фото: iStock/Toa55

Из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли четыре человека, около 1,5 тыс. эвакуировали, информирует агентство Yonhap.
Пожары начались в уезде Санчхон в 250 км от Сеула и быстро распространились на обширные территории из-за ветра и сухой погоды, кадры публикует Telegram-канал SHOT. Отмечается, что огонь уже подобрался к буддийскому храму в уезде Ыйсон.




Правительство страны ввело режим национального бедствия. В настоящее время пожарные работают над устранением огня с помощью вертолетов.

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Мэр Стамбула арестован по решению суда
A haber: мэра Стамбула Имамоглу обвинили в коррупции и пособничеству террористам
23 марта 2025, 13:52

Фото: istockphoto/naumoid

В коррупции, а также в пособничестве террористам обвинили мэра турецкого Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом информирует A haber. По информации журналистов, чиновника арестовали именно по первому обвинению, а вот по делу о терроризме фигуранта отпустили под контроль суда.
Вместе с самим Имамоглу арестовали еще несколько десятков человек, включая его советника Мурата Онгун и муниципального главу района Шишли в Стамбуле Эмраха Шахан. Известно, что всего по указанным делам в качестве фигурантов проходят 92 человека.

Перед этим стало известно, что телеканалы Турции остановили эфиры с мест протестов и митингов. Экрем Имамоглу может обжаловать судебное решение в течение двух недель.

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