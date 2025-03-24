Учительница устроила оргию со школьниками в стиле фильма ужасов «Крик»

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Стали известны новые шокирующие детали дела об учительнице из Индианы, США, которая совратила 10 школьников. Ранее женщина называла причиной своих действий похудение на 68 килограммов, потому что толстой она «не попадала в неприятности». О новых показаниях по делу сообщает DailyMail.
31-летнюю Бриттани Фортинберри арестовали в декабре 2024 года после обвинений в изнасилованиях со стороны нескольких подростков. Мальчики рассказали, что женщина покупала им алкоголь и наркотики, дарила дорогие вещи, а также отправляла откровенные фото и видео.
Однажды она пригласила к себе домой школьника с двумя друзьями, получив разрешение их родителей на ночевку. Там Фортинберри устроила с ними оргию, заставив надеть маски, похожие на те, что были в фильме ужасов «Крик». Все три жертвы были несовершеннолетними.
Более того, один из пострадавших мальчиков оказался сыном подруги Фортинберри. Школьник признался, что женщина говорила ему о мастурбации на его школьные снимки и присылала непристойные видео с его трусами.
Муж развратительницы знал о происходящем и угрожал подростку расправой, если тот расскажет правду. Теперь мужчине предъявлены обвинения в запугивании и укрывательстве сексуальных преступлений.
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Однажды она пригласила к себе домой школьника с двумя друзьями, получив разрешение их родителей на ночевку. Там Фортинберри устроила с ними оргию, заставив надеть маски, похожие на те, что были в фильме ужасов «Крик». Все три жертвы были несовершеннолетними.
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Более того, один из пострадавших мальчиков оказался сыном подруги Фортинберри. Школьник признался, что женщина говорила ему о мастурбации на его школьные снимки и присылала непристойные видео с его трусами.
Муж развратительницы знал о происходящем и угрожал подростку расправой, если тот расскажет правду. Теперь мужчине предъявлены обвинения в запугивании и укрывательстве сексуальных преступлений.
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Мария Моисеева