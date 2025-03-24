Момент поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке попал на видео

Видео: Прокуратура Приморского края
Момент поджога автомобилей на стоянке во Владивостоке зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ночью неизвестный, пробравшись на территорию, облил одну из машин горючей жидкостью и умышленно поджёг её, что привело к возгоранию 22 автомобилей. Информацию подтвердила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
На видеозаписи видно, как одна из машин начинает полыхать после действий пиромана, пламя быстро становится очень мощным. Огонь быстро распространился на соседние машины, которые полностью выгорели.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Личность поджигателя устанавливается — правоохранительные органы ведут поиски злоумышленника. Его мотив пока неизвестен.
Ущерб от инцидента предстоит оценить, но уже сейчас ясно, что владельцы автомобилей понесли значительные потери.
Ранее сообщалось, что крупный пожар уничтожил не менее 30 автомобилей на автостоянке в Приморье, Владивосток. Цифра была приблизительная, на основе слов очевидцев. Горящие машины были сняты на видео местной жительницей, которая выложила клип с комментариями в соцсети.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Личность поджигателя устанавливается — правоохранительные органы ведут поиски злоумышленника. Его мотив пока неизвестен.
Ущерб от инцидента предстоит оценить, но уже сейчас ясно, что владельцы автомобилей понесли значительные потери.
Ранее сообщалось, что крупный пожар уничтожил не менее 30 автомобилей на автостоянке в Приморье, Владивосток. Цифра была приблизительная, на основе слов очевидцев. Горящие машины были сняты на видео местной жительницей, которая выложила клип с комментариями в соцсети.
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Мария Моисеева