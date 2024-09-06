В ГД предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов

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В Госдуме предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, которые претендуют на получение разрешения на работу в России.
Отмечается, что заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила соответствующее обращение министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.
Она подчеркнула, что в настоящее время в экзамене отсутствует устная часть, а словесная коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в новом для него обществе.
Кроме того, в экзамене отсутствуют вопросы, благодаря которым можно оценить понимание иностранцем своей ответственности за совершение преступлений на территории другого государства. Для этого необходимо ввести вопросы на знание базового законодательства.
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Она подчеркнула, что в настоящее время в экзамене отсутствует устная часть, а словесная коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в новом для него обществе.
Кроме того, в экзамене отсутствуют вопросы, благодаря которым можно оценить понимание иностранцем своей ответственности за совершение преступлений на территории другого государства. Для этого необходимо ввести вопросы на знание базового законодательства.
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Анастасия Чинкова