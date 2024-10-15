Госдума приняла законопроект о борьбе с фиктивными браками с мигрантами

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов, принят.
По его словам, «за» проголосовали 407 депутатов, против — 0, воздержались — 0.
По его словам, если суд признает брак, который стал основанием для получения разрешения на временное проживание, недействительным либо расторгнут, то это разрешение будет аннулировано.
Такая же мера ожидает мигрантов в случае лишения судом их родительских прав или ограничения в них, а также при полной отмене усыновления.
Таким образом, Володин подчеркнул, что в России продолжает совершенствоваться миграционная политика. В ближайшее время Госдума рассмотрит еще шесть законопроектов.
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«Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через 3 года с момента вступления в брак либо усыновления», — пояснил Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, если суд признает брак, который стал основанием для получения разрешения на временное проживание, недействительным либо расторгнут, то это разрешение будет аннулировано.
Такая же мера ожидает мигрантов в случае лишения судом их родительских прав или ограничения в них, а также при полной отмене усыновления.
Таким образом, Володин подчеркнул, что в России продолжает совершенствоваться миграционная политика. В ближайшее время Госдума рассмотрит еще шесть законопроектов.
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Элина Позднякова