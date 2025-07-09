Мошенники начали склонять россиян к диверсиям против энергообъектов

09 июля 2025, 17:14

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Попытки навредить объектам энергетики участились в России. Зачастую граждан склоняют к этому обманным путём. О том, как действуют мошенники, а также о последствиях вмешательства в работу энергооборудования, рассказали жителям Московской области в Минэнерго региона.





Иногда россиянам предлагают испортить то или иное оборудование за деньги. Но нередко преступники выдают себя за представителей силовых структур и заставляют человека поверить, что он обязан принять участие в «операции спецслужб».





«Мошенники, связываясь с гражданами через мессенджеры, могут представляться сотрудниками ФСБ. Они запугивают, шантажируют или предлагают «послужить Родине», — говорится в сообщении.