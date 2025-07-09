Мошенники начали склонять россиян к диверсиям против энергообъектов
Попытки навредить объектам энергетики участились в России. Зачастую граждан склоняют к этому обманным путём. О том, как действуют мошенники, а также о последствиях вмешательства в работу энергооборудования, рассказали жителям Московской области в Минэнерго региона.
Иногда россиянам предлагают испортить то или иное оборудование за деньги. Но нередко преступники выдают себя за представителей силовых структур и заставляют человека поверить, что он обязан принять участие в «операции спецслужб».
«Мошенники, связываясь с гражданами через мессенджеры, могут представляться сотрудниками ФСБ. Они запугивают, шантажируют или предлагают «послужить Родине», — говорится в сообщении.В связи с этим в министерстве напоминают, что любое вмешательство в работу энергокомплекса незаконно. Нарушителя ждёт уголовное преследование, вплоть до наказания за особо тяжкое преступление — диверсию.
Нелегальное проникновение на электросетевые объекты может привести к немедленной смерти от удара током, нарушить подачу электричества в дома, социальные объекты и на предприятия, вызвать пожары и загрязнение окружающей среды.