Пенсионерка отдала мошенникам свыше 9 млн руб накоплений в Петербурге
Накопления на сумму свыше девяти миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.
Потерпевшая рассказала, что аферисты назвались сотрудниками спецслужб, убедив ее в необходимости задекларировать накопления. Аферисты апеллировали тем, что сбережения могли украсть некие злоумышленники.
«Пожилая женщина поверила мошенникам и передала им через курьера несколькими долями 9 325 000 рублей», — сказано в материале.Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Стражи порядка задержали проживающего в Северной столице 24-летнего парня.
Предполагается, что именно он забирал деньги у жертвы. В МВД не исключили, что задержанный может быть причастен к аналогичным преступлениям.