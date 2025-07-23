Пенсионерка отдала мошенникам свыше 9 млн руб накоплений в Петербурге

23 июля 2025, 18:49

Фото: istockphoto/Halfpoint

Накопления на сумму свыше девяти миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.





Потерпевшая рассказала, что аферисты назвались сотрудниками спецслужб, убедив ее в необходимости задекларировать накопления. Аферисты апеллировали тем, что сбережения могли украсть некие злоумышленники.





«Пожилая женщина поверила мошенникам и передала им через курьера несколькими долями 9 325 000 рублей», — сказано в материале.

