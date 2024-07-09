В ГД приняли во II чтении законопроект о шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%

Подмосковных автовладельцев в июне оштрафовали в общей сложности на 280 тысяч рублей за парковку рядом с контейнерными площадками, информация о нарушениях поступала через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.