В ГД приняли во II чтении законопроект о шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%

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Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ приняли в Госдуме во втором чтении. В частности, речь идет о введении прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Третье чтение планируется в среду, 10 июля.
В налоговый кодекс внесут изменения для усовершенствования российской налоговой системы. Подразумевается пятиступенчатая шкала НДФЛ.
Согласно ей, 13% будет взиматься, если годовой доход составляет до 2,4 миллиона рублей. Повышение до 15% будет на годовой доход до пяти миллионов рублей. При годовом доходе до 20 миллионов ставка составит 18%. Годовой доход до 50 миллионов предусматривает 20% налога. Все, что будет сверх данной величины облагается самой высокой ставкой в 22%.
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Никита Кротов