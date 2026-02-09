В ГД призвали выделять прилетевшим россиянам отдельную очередь в аэропорту
Предоставить россиянам право приоритетного прохождения паспортного контроля в аэропортах по прилете предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом пишет ТАСС.
Депутат раскритиковал существующую практику, при которой в единой очереди стоят возвратившиеся с отдыха туристы, мигранты из постсоветских стран, прибывающие на работу, и иностранные путешественники. Он заявил, что обратиться в Минтранс РФ, чтобы специалисты изучили нынешнюю практику, которая идёт вразрез с удобством пассажиров.
В дополнение к этому Нилов предложил разделить потоки иностранных граждан на паспортном контроле на мигрантов и туристов. Таким образом, должно сформироваться три отдельных очереди. Однако система не обязана функционировать постоянно — важен гибкий и рациональный подход к её применению в зависимости от ситуации, отметил парламентарий.
