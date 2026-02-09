В ГД призвали выделять прилетевшим россиянам отдельную очередь в аэропорту

09 февраля 2026, 06:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

Предоставить россиянам право приоритетного прохождения паспортного контроля в аэропортах по прилете предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом пишет ТАСС.