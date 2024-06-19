В ГД призвали защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных

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Число преступлений, совершенных участниками СВО, может увеличиться, при этом правоохранительные органы должны защитить общество от этих людей. Так считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Напомним, в городе Топки Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, 49-летнего Андрея Быкова из села Малый Корчуган, который участвовал в СВО, попал в плен и вернулся оттуда в начале 2024 года.
По её словам, полиция должна помогать таким людям социализироваться и «защищать общество от этих людей». Депутат уверена, что осужденные, вернувшиеся с СВО, должны находиться в контакте с правоохранительными органами, которые в свою очередь должны помогать им с трудоустройством.
Останина объяснила, что сначала эти люди чувствовали себя преступниками, а теперь стали героями. Это приводит к ощущению безнаказанности.
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«Этих преступлений будет еще больше. Еще больше, потому что привлечение людей, которые находятся в местах лишения свободы для участия в спецоперации, приведет к тому, что эти люди возвращаться будут со спецоперации. Понятно, что они возвращаются не туда, где они находились, они возвращаются в общество», — рассказала Останина в разговоре с «Газетой.Ru».
По её словам, полиция должна помогать таким людям социализироваться и «защищать общество от этих людей». Депутат уверена, что осужденные, вернувшиеся с СВО, должны находиться в контакте с правоохранительными органами, которые в свою очередь должны помогать им с трудоустройством.
Останина объяснила, что сначала эти люди чувствовали себя преступниками, а теперь стали героями. Это приводит к ощущению безнаказанности.
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Элина Позднякова