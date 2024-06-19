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В ГД призвали защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных

Депутат Останина: общество нуждается в защите от вернувшихся с СВО осужденных
19 июня 2024, 19:51
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Число преступлений, совершенных участниками СВО, может увеличиться, при этом правоохранительные органы должны защитить общество от этих людей. Так считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Напомним, в городе Топки Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, 49-летнего Андрея Быкова из села Малый Корчуган, который участвовал в СВО, попал в плен и вернулся оттуда в начале 2024 года.

«Этих преступлений будет еще больше. Еще больше, потому что привлечение людей, которые находятся в местах лишения свободы для участия в спецоперации, приведет к тому, что эти люди возвращаться будут со спецоперации. Понятно, что они возвращаются не туда, где они находились, они возвращаются в общество», — рассказала Останина в разговоре с «Газетой.Ru».



По её словам, полиция должна помогать таким людям социализироваться и «защищать общество от этих людей». Депутат уверена, что осужденные, вернувшиеся с СВО, должны находиться в контакте с правоохранительными органами, которые в свою очередь должны помогать им с трудоустройством.

Останина объяснила, что сначала эти люди чувствовали себя преступниками, а теперь стали героями. Это приводит к ощущению безнаказанности.

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Губернатор Подмосковья Воробьёв вручил награды врачам ГК «Мать и дитя»
19 июня 2024, 20:22

Фото: Александра Степанова

В клиническом госпитале «Лапино» группы компаний «Мать и дитя» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил врачей и медперсонал с прошедшим праздником, поблагодарил их за заботу о своих пациентах и вручил государственные и региональные награды.
В своей поздравительной речи он отметил, что залогом успеха генерального директора ГК «Мать и дитя» Марка Куцера является его отличная команда: средний медицинский персонал, врачи и профессура. Губернатор выразил надежду, что в этом году «Лапино» перешагнет отметку в 25 тыс. новорожденных.

«Конечно, мы очень дорожим нашими врачами и стараемся оказывать им всемерную помощь. Надеюсь, что в этом году мы вместе с Марком Аркадьевичем торжественно заложим строительство нового медицинского комплекса», — добавил Андрей Воробьёв.

Фото: Александра Степанова
Сегодня «Лапино» — это медицинский кластер, где оказывается многопрофильная высокотехнологичная медицинская помощь на уровне мировых стандартов. В крупнейшем подмосковном медцентре работает более 2,1 тысячи сотрудников. Ежегодно 8-9 тысяч жителей Подмосковья получают в «Лапино» квалифицированную медицинскую помощь по ОМС (в 2024-м — уже почти 4,4 тысячи), 35-40% из них — по онкологическому профилю.

Фото: Александра Степанова

«Мы безумно любим Московскую область, проинвестировали сюда огромные средства — открылись в Мытищах, Одинцово, сейчас строим там большую поликлинику. Планируем на территории городского округа Домодедово построить такую же больницу, как «Лапино». Гордимся своими успехами, у нас прекрасная реанимация — и взрослая, и для новорожденных. В «Лапино» работает много прекрасных специалистов», — сказал доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.

Губернатор поздравил Наталью Якунину, главного врача обособленного подразделения ООО «ХАВЕН» клинического госпиталя Мичуринский (ГК «Мать и дитя»), с присвоением почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Фото: Александра Степанова

С 2020 года при поддержке Московской области ГК «Мать и дитя» открыла современный многопрофильный Онкологический центр «Лапино-2» с полным циклом медпомощи: от скрининга и верификации диагноза до высокотехнологичной онкохирургической помощи, химиолучевой терапии и онкореабилитации. В 2021 году на его базе начали работу центры амбулаторной онкологической помощи в Можайске и в «Лапино», обслуживающие 460 тысяч пациентов. А в прошлом году открылись Центр нейрохирургической помощи и Центр домашнего акушерства.

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В новых регионах восстановлено около 1300 образовательных учреждений
Марат Хуснуллин: в новых субъектах РФ отремонтировано 1282 образовательных учреждения
19 июня 2024, 19:10

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

На сегодняшний день силами строительного комплекса России и регионов-шефов в новых субъектах РФ построены, восстановлены и отремонтированы уже 1282 учебных заведения. Это школы, детские сады, профессиональные лицеи, колледжи, техникумы, училища и высшие учебные заведения, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
На сайте правительства говорится, что активно продолжается восстановление ещё трёх корпусов Мариупольского госуниверситета. Там уже завершили работы по устранению конструктивных повреждений. Всего предстоит отремонтировать около 4 тыс. кв. м, рассчитанных на обучение двух тысяч студентов.

«Одна из важнейших задач строителей при обновлении объектов образования в новых регионах – обеспечить детям и молодёжи достойные условия для получения знаний и развития своих талантов. Для этого мы не только проводим работы в тех зданиях, которые требуют ремонта, но и развиваем инфраструктуру на прилегающих к ним территориях», – отметил вице-премьер.

Большой объём ремонтно-восстановительных работ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проводится при координации Минстроя России силами регионов-шефов.

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#лнр
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Подмосковные семьи получили более 225 тыс. сертификатов на региональный маткапитал
19 июня 2024, 19:08

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области выдали уже более 225 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал. Такие данные привела первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«Более половины из этих сертификатов семьи уже реализовали. Чаще всего это маткапитал шёл на улучшение жилищных условий и получение ежегодной выплаты», – пояснила Болатаева.
В Минсоцразвития Московской области напомнили, что региональный материнский капитал – социальная мера, которую могут получить семьи при рождении второго или последующих детей, появившихся на свет с 2011 по 2016 годы.

Размер регионального материнского капитала составляет 100 тыс. рублей. Семьи могут тратить эти средства на получение ежегодной выплаты 50 тыс. рублей, улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком или газификацию.

Заявление на получение ежегодной выплаты можно подать на региональном портале госуслуг.

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#московская область
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Названы дата и место прощания с корреспондентом Никитой Цицаги, погибшим в зоне СВО
Прощание с корреспондентом Никитой Цицаги состоится 22 июня
19 июня 2024, 19:00

Фото: iStock/dragana991

Прощание с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим в зоне спецоперации, состоится 22 июня в зале ЦКБ управления делами президента РФ.
«Прощание с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги состоится в зале ЦКБ управления делами президента РФ по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, 25. Мероприятие начнется в 10:00. Аккредитация для прессы не требуется», — сообщает NEWS.ru.

Напомним, 16 июня в Донецкой Народной Республике погиб военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги. Уточняется, что трагедия произошла в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда корреспондент планировал сделать репортаж.

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#прощание
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В Подмосковье с начала года убрали мусор с козырьков более 360 домов
19 июня 2024, 18:56

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные управляющие компании с начала года очистили от мусора по заявкам жителей козырьки более 360 домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Некоторые выбрасывают мусор прямо из окон и с балконов. Это категорически запрещено и является нарушением правил эксплуатации многоквартирного дома. Каждый собственник должен ответственно относиться к общему имуществу и соблюдать правила чистоты. А управляющие компании со своей стороны обязаны содержать в порядке эти элементы многоквартирных домов», – говорится в сообщении.
Заметив скопление мусора на козырьке, можно обратиться в диспетчерскую службу управляющей компании или на портал, заключили в министерстве.

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#подмосковье
#московская область
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Россиян познакомили с нововведениями в механизме целевого обучения
19 июня 2024, 18:32

Фото: Istockphoto / Everyday better to do everything you love

В России вступили в силу нововведениях в реализации механизма целевого обучения. В Минпросвещения и Минобрнауки страны проводят информирование заинтересованных лиц, сообщили в пресс-службах этих ведомств.
Информация о программах высшего образования размещена на сайте Минобрнауки России в подразделе «Целевое обучение» раздела «Деятельность».

Информация об образовательных программах среднего профессионального образования находится на сайте подведомственного Минпросвещения Института развития профессионального образования. Её можно найти в разделе «Целевое обучение».

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#обучение
#минпросвещения
#минобрнауки
#россия
#образование
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В Подмосковье наградили победителей конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс» - 2024»
19 июня 2024, 17:53

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Подведены итоги областного конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс» - 2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В регионе подвели итоги конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс» - 2024» Московской области».

«По итогам конкурса 1 место заняли: Николай Кузнецов из Сергиево-Посадского колледжа, Дарья Зуйкова из колледжа «Подмосковье» и Родион Мишин из ГГТУ. В номинации «Лучший наставник» 1 место заняли Юлия Шлыкова из Егорьевска и Ксения Мартынова из Коломны», — поделились в пресс-службе.

Победителей поздравила руководитель регионального центра движения «Абилимпикс» Московской области Елена Храпова и пожелала успехов в реализации новых инклюзивных проектов.

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Фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» пройдет в Пушкино
19 июня 2024, 17:44

Фото: istockphoto / Ajax9

В Пушкинском пройдет фестиваль «Подмосковье – территория дружбы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
IX Московский областной фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» состоится 23 июня на территории Центрального парка культуры и отдыха Пушкино.

«На площадке артисты творческих объединений со всего Подмосковья исполнят для зрителей национальные песни и танцы в традиционных народных костюмах. Также участников праздника ждут выставка от национальных культурных автономий Московской области, праздничный концерт — мастер-классы, песни, танцы и, конечно, угощения!», — поделились в пресс-службе.

На фестиваль ежегодно приходят целыми семьями, чтобы интересно и весело провести время. Жители всех возрастов находят здесь то, что радует душу и дарит незабываемые эмоции и впечатления.

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#пушкинский округ
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В Подмосковье более чем в два раза увеличат число кластеров «Профессионалитета»
19 июня 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Семь кластеров федерального проекта «Профессионалитет» функционируют в Московской области в настоящее время, осенью их число возрастёт до 14, а в 2025 году — до 17, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Мы продолжаем развивать проект «Профессионалитет», именно на такие программы мы видим особый спрос среди абитуриентов техникумов и колледжей. В 2025 году будут открыты ещё три новых кластера, таким образом, всего у нас будет функционировать 17 кластеров «Профессионалитета», — заявил первый заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн.
В министерстве добавили, что сейчас по программам «Профессионалитета» в Московской области обучаются более 6 тысяч человек.

Новые кластеры позволят молодёжи области получить специальности в сфере робототехники, IT и атомной промышленности.

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