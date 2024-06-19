Участник СВО станет кандидатом в губернаторы Челябинской области

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Партия пенсионеров собирается выдвинуть кандидатом на пост губернатора Челябинской области военного врача Владимира Медведева. Он принимал участие в специальной военной операции.
Об этом сегодня, 19 июня, сообщил лидер регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППС) Степан Фирстов. Кандидатуру Медведева предполагается утвердить на конференции 20 июня, передаёт URA.RU. Фирстов уточнил, что сам военврач в настоящее время находится в зоне боевых действий.
Медведеву 54 года, родился он в селе Сима. В 1995 году окончил Челябинский медицинский институт, после чего работал в областной больнице.
Голосование на выборах губернатора региона пройдёт 7 и 8 сентября. На пост главы области претендуют бывший депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Виталий Пашин, действующий губернатор Алексей Текслер, Ярослав Щербаков, представляющий партию «Яблоко», Степан Соловьёв от партии «Зелёная альтернатива» и депутат Городской думы Челябинска Эльдар Гильмутдинов.
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Медведеву 54 года, родился он в селе Сима. В 1995 году окончил Челябинский медицинский институт, после чего работал в областной больнице.
Голосование на выборах губернатора региона пройдёт 7 и 8 сентября. На пост главы области претендуют бывший депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Виталий Пашин, действующий губернатор Алексей Текслер, Ярослав Щербаков, представляющий партию «Яблоко», Степан Соловьёв от партии «Зелёная альтернатива» и депутат Городской думы Челябинска Эльдар Гильмутдинов.
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Александр Бойцов