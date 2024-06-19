Изнасиловал и задушил штанами: как помилованный участник СВО вернулся из плена и расправился с 12-летней школьницей

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Пропавшая в Кемеровской области 12-летняя школьница найдена мертвой. Девочку около суток искали сотни человек. В операции были задействованы правоохранители, волонтеры и неравнодушные жители региона. Что произошло с подростком и как к этому причастен участник СВО расскажет редакция «Радио 1».
В Кемеровской области пропала девочка
Участие в поисках приняли более ста человек
Поиски продолжались всю ночь. Лишь утром 19 июня в полиции сообщили об обнаружении тела несовершеннолетней.
Тело школьницы из Кемеровской области нашли в колодце
Тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в колодце недалеко от заброшенного здания. Вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемого.
Душегубом оказался участник СВО
Подозреваемым в убийстве 12-летней школьницы оказался ранее судимый Андрей Быков, который ранее проходил службу в зоне СВО. По данным СМИ, мужчина прежде выполнял боевые задачи в составе подразделения «Шторм Z». Весной 2024 года в рамках обмена военнопленными с Украиной Быков был возвращен в Россию.
«Его с плена выдернули, и он до сегодняшнего дня был тут», — рассказали правоохранителям жители региона.
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Подозреваемый был ранее судим за убийство
Ранее подозреваемый уже отбывал наказание за убийство. Несколько лет назад он расправился с пожилой женщиной во время бытового конфликта. Быков задушил жертву ремнем и закопал тело. Судом он был приговорен к 13, 5 годам колонии.
По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», мужчина освободился из мест лишения свободы досрочно, чтобы отправиться в зону СВО. За участие в военных действиях он был помилован и вернулся на прежнее место проживания, где совершил хладнокровное убийство ребенка.
Подробности расправы над школьницей
На допросе подозреваемый привел подробности расправы над девочкой.
«Я раздел ее, попытался изнасиловать, а потом задушил штанами и скинул в колодец», — заявил Быков.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства ребенка и взял дело на контроль.
Источник издания «КП» сообщил, что точную причину смерти девочки еще предстоит выяснить, так как на теле обнаружены еще и ножевые ранения.
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