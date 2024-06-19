Изнасиловал и задушил штанами: как помилованный участник СВО вернулся из плена и расправился с 12-летней школьницей

Пропавшая в Кемеровской области 12-летняя школьница найдена мертвой. Девочку около суток искали сотни человек. В операции были задействованы правоохранители, волонтеры и неравнодушные жители региона. Что произошло с подростком и как к этому причастен участник СВО расскажет редакция «Радио 1».