В ГД прокомментировали идею дополнительных выплат учителям к 1 сентября
Депутат Бессараб: для учителей в России предусмотрены различные меры поддержки
Предложение о введении дополнительных мер поддержки для учителей достойно пристального внимания. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, говоря о возможных дополнительных выплатах педагогам к 1 сентября.
Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил ввести единовременную федеральную выплату в размере одного оклада педагогам к 1 сентября.
«Для реализации такой меры необходимо определить, из какой статьи бюджетных расходов можно выделить средства, чтобы направить их именно в фонды оплаты труда», — отметила Бессараб в разговоре с RT.
Она уточнила, что в бюджетах российских регионов уже действуют различные социальные гарантии и выплаты для учителей. Тем не менее принять решение о дополнительном окладе для всех ко Дню знаний на сегодняшний день «слишком поздно и слишком амбициозно», пояснила депутат.
«Москве 24» Бессараб рассказала, что в качестве поддержки педагогам в России предусмотрено предоставление земельных участков или специализированного жилья. А в некоторых регионах существуют выплаты за классное руководство и работу в сложных сельских условиях, также есть компенсация части стоимости коммунальных платежей.
«Мне кажется, нам необходимо вернуться к практике, хорошо наработанной еще при Советском Союзе, когда для специалистов строилось жилье с возможностью приватизировать его по истечении определенного срока, который он отработал в своей сфере», — заключила Бессараб.