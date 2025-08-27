В ГД прокомментировали идею дополнительных выплат учителям к 1 сентября

27 августа 2025, 16:14

Депутат Бессараб: для учителей в России предусмотрены различные меры поддержки

Фото: iStock/seb_ra

Предложение о введении дополнительных мер поддержки для учителей достойно пристального внимания. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, говоря о возможных дополнительных выплатах педагогам к 1 сентября.





Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил ввести единовременную федеральную выплату в размере одного оклада педагогам к 1 сентября.





«Для реализации такой меры необходимо определить, из какой статьи бюджетных расходов можно выделить средства, чтобы направить их именно в фонды оплаты труда», — отметила Бессараб в разговоре с RT.

«Мне кажется, нам необходимо вернуться к практике, хорошо наработанной еще при Советском Союзе, когда для специалистов строилось жилье с возможностью приватизировать его по истечении определенного срока, который он отработал в своей сфере», — заключила Бессараб.