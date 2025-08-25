У подмосковных педагогов и учащихся появятся электронные помощники

25 августа 2025, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье у педагогов и детей в новом учебном году появятся ИИ-помощники. Об этом рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.







«Эти проекты мы планируем реализовать совместно со Сбером, «ВКонтакте» и «Яндексом». Все они являются нашими партнёрами, им тоже интересно запустить в масштабном объеме в школах свои новые цифровые решения. Всё это должно облегчить работу педагога и поможет нашим самым маленьким ученикам», – сказала Пильдес на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами округов