У подмосковных педагогов и учащихся появятся электронные помощники
В Подмосковье у педагогов и детей в новом учебном году появятся ИИ-помощники. Об этом рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
«Эти проекты мы планируем реализовать совместно со Сбером, «ВКонтакте» и «Яндексом». Все они являются нашими партнёрами, им тоже интересно запустить в масштабном объеме в школах свои новые цифровые решения. Всё это должно облегчить работу педагога и поможет нашим самым маленьким ученикам», – сказала Пильдес на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами округовВ День знаний у подмосковных педагогов появится такой цифровой помощник, как «Ассистент преподавателя» на основе генеративного ИИ. Это результат соглашения между правительством Московской области и Сбером. Пользоваться помощником смогут более 3 тыс. учителей 407 школ. ИИ поможет педагогам быстро подготовиться к уроку – составить план, сделать раздаточные материалы, проверочные работы, подобать уровень заданий, кейсы, вопросы-квизы и наглядные примеры. Также он сможет разобрать урок – подскажет, где и что надо усилить, какие ресурсы добавить. Кроме того, «Ассистент преподавателя» будет создавать короткие отчёты и советы для родителей. Всё это разгрузит учителей от рутинной работы и высвободит время для общения с детьми.
Ещё один ассистент для педагогов запустят в Подмосковье с 15 октября. Это разработка Московской области «Умный помощник учителю». Искусственный интеллект будет проверять рукописные тексты, находить орфографические и пунктуационные ошибки, рекомендовать, какую оценку поставить. Если на проверку тетрадей вручную сейчас у педагога уходит около двух часов в день, то с помощью ИИ будет всего 15 минут.
Умный помощник под названием «Соня» появится и у детей. Он разработан для начальных классов. Принцип работы прост: ученик задаёт в чат-боте вопрос голосом или текстом, а искусственный интеллект простым языком формирует ответ и отправляет его обратно в мессенджер. Запустить его планируют 1 октября.