В каждой школе Подмосковья в этом году организуют математические классы

25 августа 2025, 16:21

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В предстоящем учебном году в каждой подмосковной школе будут организованы математические классы, а все 10-11 классы станут профильными. Эти вопросы обсуждали на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами округов.







«Особый акцент сделан на математическом и естественно-научном направлениях. Сейчас в 721 школе работают более 2 тыс. математических классов. А чтобы сделать этот предмет более доступным и интересным для школьников, создан центр «Вектор» при Технолицее им. Долгих. Ещё в 49 школах будут углублённо изучать математику, проводить интенсивы для учащихся и вебинары для учителей. С сентября во всех детских садах откроют свыше 2 тыс. групп математической подготовки для детей 5-7 лет», – рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.