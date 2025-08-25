В каждой школе Подмосковья в этом году организуют математические классы
В предстоящем учебном году в каждой подмосковной школе будут организованы математические классы, а все 10-11 классы станут профильными. Эти вопросы обсуждали на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
«Особый акцент сделан на математическом и естественно-научном направлениях. Сейчас в 721 школе работают более 2 тыс. математических классов. А чтобы сделать этот предмет более доступным и интересным для школьников, создан центр «Вектор» при Технолицее им. Долгих. Ещё в 49 школах будут углублённо изучать математику, проводить интенсивы для учащихся и вебинары для учителей. С сентября во всех детских садах откроют свыше 2 тыс. групп математической подготовки для детей 5-7 лет», – рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.С 1 сентября на базе Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном начинает работу центр естественно-научного образования. Его задача – повысить уровня массового образования по физике, химии и биологии, развить интереса школьников через интерактивные занятия, осуществлять методическую поддержку учителей. Ещё в 30 школах 21 муниципалитета будут обстоятельно изучать эти предметы, проводить интенсивы, вебинары, онлайн-лекции и развивать профильные программы.
Ещё одно новшество предстоящего учебного года состоит в том, что все 10-11 классы станут предпрофессиональными – экономическими, инженерными, IT и другими. Два последних гожа обучения школьники станут углублённо изучать два предмета, а все внеурочные занятия для них будут проводиться с преподавателями вузов.
Сейчас у образовательных организаций Подмосковья заключены соглашения с 59 вузами – МПГУ, МФТИ, МГТУ им. Баумана, РУДН, ПМГМУ им. Сеченова и многими другими.