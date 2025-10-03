В Зарайске модернизируют подростково-молодёжный клуб «Витязь»
Видео: пресс-служба администрации г.о. ЗарайскСтроители заменили окна и батареи, подготовили стены к штукатурке и покраске. В ближайшее время предстоит обновить полы, потолки, двери и освещение. По словам главы округа Виктора Петрущенко, обновлённые помещения и новое оборудование востребованы среди молодёжи. В планах — установка дополнительного тренажёрного оборудования и специального резинового покрытия для удобства и безопасности посетителей.
Несмотря на ремонт, клуб работает в штатном режиме. Занятия для школьников, студентов очной формы и детей из многодетных семей проходят бесплатно. Стоимость посещения для остальных составляет 70 рублей до 14:00 и 100 рублей после. Тренировки с инструктором стоят 140 рублей.
Клуб «Витязь» открыт ежедневно: по будням с 8:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 20:00. Обновление учреждения направлено на создание комфортных условий для спортивных занятий и активного отдыха молодёжи.