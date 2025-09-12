В Волоколамске после капремонта торжественно открыли Центральный стадион

12 сентября 2025, 22:55

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

Центральный стадион Волоколамска – главную спортивную арену города –торжественно открыли после капитального ремонта. Работы провели в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского муниципального округа.





На обновлённом сталдионе появились новые трибуны, раздевалки, площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола и сдачи комплекса ГТО. Футбольное поле с искусственным покрытием теперь соответствует всем современным стандартам. Оно будет принимать соревнования высокого уровня и станет базой для тренировок местных спортсменов.

«Хочу выразить искреннюю благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьёву за помощь в реализации этого проекта. Сегодня Волоколамск получил современный спортивный комплекс, которым может гордиться», – сказала глава округа Наталья Козлова.