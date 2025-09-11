Московская область выдала новый ИТ-грант на развитие передовых технологий
В Московской области выдан новый ИТ-грант для поддержки высокотехнологичных компаний. Финансовую помощь от региона получила компания ООО «М Тех», сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Грантовая поддержка помогает ИТ-компаниям сохранять эффективность, привлекать сильных специалистов и внедрять современные технологии», – отметил первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.
ООО «М Тех» разрабатывает цифровые решения для ритейла и финтех-сервисов и является партнером Группы М. Видео-Эльдорадо.
Получить грант могут компании из Подмосковья, где не менее 30% выручки приходится на ИТ-деятельность, и которые наняли как минимум пять новых сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей в месяц. Новые сотрудники должны быть приняты впервые в регионе и не работать в Московской области последние 12 месяцев.
Подробности о грантах и условиях участия доступны на региональном портале госуслуг.
