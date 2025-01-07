В Госдуме оценили отказ от бакалавриата

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Госдума поддержит Минобрнауки по вопросу перехода от бакалавриата к базовому высшему образованию с 1 сентября 2026 года. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», — приводятся его слова на сайте ГД.Ранее о переходе университетов к новому уровню образования рассказал депутат Госдумы Александр Мажуга. Парламентарий отмечал, что соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Известно, что нынешние студенты смогут не беспокоиться за свою программу и «спокойно» завершат ее.
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Никита Кротов