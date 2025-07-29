В Московской области отметили рост желающих получить высшее образование

29 июля 2025, 20:26

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье зафиксирован рост числа заявлений от желающих поступить в вузы. В этом году их подано 19,2 тыс., то есть на 6,2 тыс. больше, чем в 2024-м, сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.





Из них 5,4 тыс. заявлений 258 подали на целевое обучение, уточнили в ведомстве по итогам основного этапа приёмной кампании в университеты.

«В этом году мы столкнулись с беспрецедентным количеством заявлений. Абитуриенты активно выбирают высшее образование, и важно грамотно совместить их стремления с возможностями университета. Особенно радует, что педагогические специальности вновь в фаворитах. Молодёжь осознаёт значимость профессии и стремится внести вклад в будущее страны», — сказала ректор Государственного социально-гуманитарного университета Жанна Леонова.