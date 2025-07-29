В Московской области отметили рост желающих получить высшее образование
В Подмосковье зафиксирован рост числа заявлений от желающих поступить в вузы. В этом году их подано 19,2 тыс., то есть на 6,2 тыс. больше, чем в 2024-м, сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.
Из них 5,4 тыс. заявлений 258 подали на целевое обучение, уточнили в ведомстве по итогам основного этапа приёмной кампании в университеты.
«В этом году мы столкнулись с беспрецедентным количеством заявлений. Абитуриенты активно выбирают высшее образование, и важно грамотно совместить их стремления с возможностями университета. Особенно радует, что педагогические специальности вновь в фаворитах. Молодёжь осознаёт значимость профессии и стремится внести вклад в будущее страны», — сказала ректор Государственного социально-гуманитарного университета Жанна Леонова.Она назвала рост популярности педагогических направлений закономерным. По мнению Леоновой, это результат системной работы по повышению престижа профессии учителя и поддержки молодых специалистов.
Сейчас основной этап приёмной кампании в российские университеты завершён. В первой половине августа поступающие будут зачислены на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования.