В России могут запретить въезд семьям трудовых мигрантов

09 сентября 2025, 17:37

В ГД рассмотрят законопроект о запрете въезда в Россию семей трудовых мигрантов

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» под руководством председателя партии Сергея Миронова внесла в Госдуму законопроект о запрете въезда и пребывания в России членов семей трудовых мигрантов. Документ опубликован в базе законопроектов на официальном сайте ГД.