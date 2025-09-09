В России могут запретить въезд семьям трудовых мигрантов
Группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» под руководством председателя партии Сергея Миронова внесла в Госдуму законопроект о запрете въезда и пребывания в России членов семей трудовых мигрантов. Документ опубликован в базе законопроектов на официальном сайте ГД.
Согласно проекту, родственники иностранных граждан, работающих в РФ, утратят право на въезд и пребывание в стране. Исключение сделано для граждан Белоруссии. В случае принятия закон начнёт действовать с момента официального опубликования.
В пояснительной записке утверждается, что закон может сократить миграционный приток на 15–20% за счёт исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что, по мнению авторов, уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и соцобеспечение. В интервью ТАСС Миронов назвал предложенную меру «важным шагом на пути перехода к вахтовой системе работы мигрантов в России».
Ранее, 19 августа, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о созданной в стране системе, препятствующей нелегальной миграции, и отметил, что за первые шесть месяцев 2025 года из России депортировали на 17% больше мигрантов‑нарушителей, чем за тот же период 2024 года. 20 августа Володин также заявил о снижении числа детей мигрантов, зачисленных в начальные и средние школы, связывая это с неполнотой документов и низкими результатами тестов по русскому языку. В частности, в Нижегородской области число заявлений от иностранных граждан упало примерно в 10 раз, в Воронежской — в семь раз.
Читайте также: