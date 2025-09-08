«Хотели покататься»: В Москве пьяницы нанесли ножевые ранения курьеру-мигранту

08 сентября 2025, 18:56

В Москве полиция ищет шестерых мужчин, ранивших курьера ножом из-за велосипеда

Фото: Istock/OLENA SAKHATSKA

В ночь на 8 сентября в Москве на Свободном проспекте группа неизвестных напала на курьера службы доставки. Шестеро мужчин ранили работника ножом после его отказа отдать им свой велосипед. Об этом сообщает «МК».