«Хотели покататься»: В Москве пьяницы нанесли ножевые ранения курьеру-мигранту
В ночь на 8 сентября в Москве на Свободном проспекте группа неизвестных напала на курьера службы доставки. Шестеро мужчин ранили работника ножом после его отказа отдать им свой велосипед. Об этом сообщает «МК».
Инцидент произошел, когда 27-летний курьер, уроженец Кыргызстана, направлялся в ресторан за заказом. Неподалеку от точки назначения его окликнула подвыпившая группа из шести человек. Мужчины в возрасте 25-30 лет жестами позвали к себе доставщика.
Двое из них попросили у него велосипед, чтобы покататься. Курьер отказался и хотел уехать, но они схватились за велотранспорт и оттолкнули его. Началась драка. Нападавшие избивали доставщика, потом один вытащил складной нож и нанёс два удара. Он ранил парня в бедро и руку.
Агрессоры скрылись, когда курьер перестал сопротивляться. Медики доставили его в больницу, где зашили раны и отпустили. Пострадавший написал заявление в полицию, правоохранители ищут злоумышленников.
