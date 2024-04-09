В ГД разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России

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Депутаты от фракций Госдумы ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о запрете розничной продажи вейпов в России «в целях народосбережения». Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку.
Инициаторы приводят сведенья о десятикратном росте количествв подростков, использующих вейпы, в сравнении с 2011 годом. В пояснительной записке также указано, что вейпинг зачастую пропагандируют в качестве альтернативы обычным сигаретам, но он также серьезно вредит здоровью курящего и людей вокруг.
Помимо этого, у людей, которые курят электронные сигареты, формируется никотиновая зависимость.
Депутаты отмечают, что в России уже сейчас есть ряд ограничений в этой сфере, однако они «легко обходятся».
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Помимо этого, у людей, которые курят электронные сигареты, формируется никотиновая зависимость.
Депутаты отмечают, что в России уже сейчас есть ряд ограничений в этой сфере, однако они «легко обходятся».
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Алина Юрчак