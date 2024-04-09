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В ГД разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России

В Госдуме разработали проект о полном запрете продажи вейпов в РФ
09 апреля 2024, 06:34
Фото: istock / Igor Ilkov

Фото: istock / Igor Ilkov

Депутаты от фракций Госдумы ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о запрете розничной продажи вейпов в России «в целях народосбережения». Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку.
Инициаторы приводят сведенья о десятикратном росте количествв подростков, использующих вейпы, в сравнении с 2011 годом. В пояснительной записке также указано, что вейпинг зачастую пропагандируют в качестве альтернативы обычным сигаретам, но он также серьезно вредит здоровью курящего и людей вокруг.

Помимо этого, у людей, которые курят электронные сигареты, формируется никотиновая зависимость.



Депутаты отмечают, что в России уже сейчас есть ряд ограничений в этой сфере, однако они «легко обходятся».

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Объем утечек данных населения в России вырос впятеро
«Известия»: в открытый доступ в 2024 году утекли 121 миллионов номеров телефонов
09 апреля 2024, 06:00

Фото: istock / Pakin Jarerndee

В первом квартале 2024 года в сеть утекли 121 миллион телефонных номеров и 38 миллионов e-mail-адресов, что в пять раз больше, чем за такой же период 2023-го. Данные были представлены в отчете сервиса DLBI, пишут «Известия».
При этом число утечек информации в I квартале 2024 года незначительно сократилось с 60 до 57 по сравнению с 2023 годом.

В Центробанке «Известиям» сообщили, что регулярно сотрудничают с банками по вопросам противодействия компьютерным атакам, включая сливы личных сведений. Там не уточнили, были ли зафиксированы ли утечки в I квартале.

Директор по безопасности группы компаний Eqvanta Антон Грунтов рассказал, что злоумышленники используют разные методы заработка на слитой информации — от попытки оформить кредит или займ до предложений различным компаниям приобрести эти данные, объединенные в большие массивы.

В зависимости от содержания утекших данных, их могут использовать для спама, рекламы, взлома личных кабинетов, атак с использованием социальной инженерии или фишинга, а также в крайних случаях — для кражи средств, добавил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

В Роскомнадзоре заявили, что компании, работающие с персональными данными, должны соблюдать некоторые принципы. Необходимо минимизировать собираемые данные, удалять их после достижения цели обработки, и на постоянной основе контролировать безопасность информации.

В РКН также поддержали усиление ответственности за утечки персональной информации, а также отметили, что необходимо повысить требования к операторам, которые работают с большим объемами данных (от 1 млн записей).

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Мужчина пожаловался на проблемы в личной жизни из-за слишком большого полового органа
09 апреля 2024, 04:09

Фото: istock / grinvalds

За советом к секс-коучу Дейдре Сандерс обратился мужчина, который убежден в том, что трудности в личной жизни происходят из-за размера полового органа. Историю читателя и ответ специалиста освещает The Sun.
Мужчина рассказал, что спустя 7 месяцев отличных отношений девушка ушла от него из-за слишком большого пениса, который, по его словам, составляет более 25 сантиметров.

«Каждый раз, когда мы занимались сексом, ей было больно, и боль продолжалась еще несколько часов. Она пыталась притворяться, что ей нравится, но по ее лицу я видел, что это не так», — поделился автор письма.
Он отметил, что пытался доставить партнёрше удовольствие с помощью других способов, но она все равно оставалось недовольна. В результате она начала избегать секса, а позже решила расстаться с ним.

«Теперь я в полной растерянности. Меньше всего мне хотелось причинить ей боль», — признался мужчина.
Сандерс отметила ему, что «слишком большого пениса» не существует. Как считает коуч, если женщина достаточно возбуждена, влагалище может вместить любой размер.

«Это может быть трудно принять, но нужный человек не уйдет от вас из-за размера», — заключила специалистка.

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Участники СВО получат приоритет при регистрации на авиарейсы
Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников спецоперации
09 апреля 2024, 01:18

Фото: istock / simonmayer

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов приоритетно обслуживать пассажиров — участников СВО. Об этом информирует РБК, ссылаясь на телеграмму федерального агентства.
В телеграмме, подписанном руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, указывается необходимость предоставления приоритета этой категории пассажиров во время регистрации на рейсы, а также прохождении контроля в аэропортах.

Помимо этого, агентство просит исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, грамотно и достоверно проконсультировать их по возникающим вопросам, а также оказывать им содействие на каждом этапе перевозки.

При регистрации военных с ограниченной подвижностью в салоне Росавиация призвала обеспечить им самые комфортные места с учетом требований безопасности полетов.

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Путин передал Росимуществу активы «АгроТерры»
Президент РФ Путин передал Росимуществу активы сельхозкомпании «АгроТерра»
08 апреля 2024, 23:17

Фото: сайт Кремля

Президент Российский Федерации передал во временное управление Росимущества активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра». Документ размещён на официальном портале правовой информации.
Фактическим владельцем российской группы является нидерландский холдинг. Согласно указу, под управление Росимущества переходят активы компаний ООО «АгроСистема», ООО «Капитал АгроФинанс», ООО «АгроСистема-Регионы» и ООО «АгроТерра».

Группа компаний занимается выращиванием сельхозпродукции, которую поставляют на предприятия.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте ВВП России в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сельское хозяйство
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Самым ранним подмосковным первоцветом стала мать-и-мачеха
08 апреля 2024, 19:10

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Ботаники отметили цветение первоцветов в лесах и полях Подмосковья. Пока отмечаются цветы мать-и-мачехи, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
«В регионе замечены распускающиеся цветы мать-и-мачехи. Вслед за ней в подмосковных лесах зацветут рябчик шахматный, печёночница благородная, ветреница дубравная, прострел раскрытый, горицвет весенний, хохлатка полая и другие первоцветы», – рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
В ведомстве назвали мать-и-мачеху распространенным лекарственным видом растений, не занесённым в Красную книгу. Собирать её можно, но в небольшом количестве с определенного места, иначе можно навредить экосистеме, поскольку нектар цветов служит пищей для насекомых-опылителей.

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57 педагогов стали участниками конкурса «Учитель года Подмосковья»
08 апреля 2024, 18:56

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области дан старт областного конкурса «Учитель года Подмосковья», сообщили в пресс-службе Минобразования региона. Участниками стали 57 учителей, успешно прошедших школьный и муниципальный этапы.
Конкурс проводится в 35 раз. По данным министерства, в этом году он вызвал особый интерес у учителей начальных классов, которые подали 14 заявок.
«В первый конкурсный день после торжественного открытия состоялось испытание «Методическая мастерская». Конкурсанты продемонстрировали свои эффективные методические приёмы организации обучения и воспитания. В ближайшее время участников ждут испытания «Урок» и «Классный» час. На сей раз им предстоит показать знание методики преподавания и продемонстрировать его на практике», – говорится в сообщении.
Конкурс продлится до 12 апреля. По итогам будут выявлены пять лучших учителей, которые примут участие в финальных испытаниях в сентябре. Победитель представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

По данным подмосковного Минобразования, последние 10 лет учителя региона трижды становились его абсолютными победителями. Кроме того, почти каждый год они входят в топ-5 лучших учителей страны.

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#московская область
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Раскрыта неожиданная связь между популярностью коротких видео и стрессом
Психолог Кочетков заявил о связи просмотра видео со стрессом
08 апреля 2024, 18:45

Фото: iStock/Pinkypills

Доцент факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Никита Кочетков заявил, что просмотр в Сети коротких видеороликов вызван стрессом.
«Просмотр коротких видео – пример нефункционального поведения. Такая странная активность наблюдается в результате какого-то внутреннего конфликта и выполняет функцию снятия стресса. Подобное стереотипное поведение можно наблюдать в зоопарке животных, которые ходят по периметру клетки», – пояснил в беседе с Газета.ру Кочетков.

Кроме этого, популярность коротких видео может объясняться тем, что с перенасыщением информации в интернете людям всё сложнее удерживать внимание на чём-то долгом, развивается клиповое мышление, при котором смотреть мини-ролики намного проще.

Ранее психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявлял, что советы улучшить эмоциональное состояние с помощью природы, спорта и т.д. являются бессмысленными и глупыми.

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#стресс
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Чиновников хотят заставить отчитываться о тратах на борьбу с паводками
Кошелев: Чиновникам надо отчитываться о выданных на борьбу с паводками деньгах
08 апреля 2024, 18:37

Фото: iStock/mapo

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев призвал чиновников предоставлять отчёты о тратах на борьбу с паводками.
«По итогам весны федеральные чиновники, ответственные за выделение денег на мероприятия по защите от сезонных паводков и наводнений, должны отчитаться в Госдуме. С другой стороны, пусть доложат региональные власти, как и на что они тратили федеральные деньги. Мы сопоставим всё с тем, что до нас доносят в своих обращениях жители регионов», — пояснил в беседе с Газета.ру Кошелев.

Он добавил, что при необходимости могут быть привлечены органы прокуратуры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Орске после прорыва дамбы критическая.

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#чиновники
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#паводок
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В пензенской колонии скончался вор в законе Апакела, сидевший в одиночке
08 апреля 2024, 18:35

Фото: iStock/sakhorn38

Вор в законе Борис Петров, известный в криминальном мире как Апакела из сухумского клана, скончался в пензенской колонии. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
Отмечается, что Петрова не стало на 79-м году жизни. В системе исполнения наказаний он являлся самым возрастным действующим вором в законе.

Апакела отбывал срок в холодной одиночной камере, что сказалось на его здоровье. Летом прошлого года Московский областной суд приговорил Апакелу к 8 годам лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. Свой статус он получил еще в 1965 году.

Ранее сообщалось, что 29 марта Шакро Молодой (настоящее имя Захарий Калашов) досрочно освободился из колонии строгого режима, где он провёл последние шесть лет своей жизни.

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