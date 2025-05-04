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В ГД РФ предложили упростить получение звания «Ветеран труда» для части россиян

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Государственной думе РФ предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). С такой инициативой выступила глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Своё предложение она направила министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению парламентария, в условиях новых геополитических вызовов необходимо обеспечить дополнительную социальную защиту работникам ОПК, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Лантратова считает, что в 2025 году, который объявлен Годом защитника Отечества, поддержку указанных специалистов следует усилить.

В своём обращении депутат подчеркнула, что во время спецоперации работники ОПК трудятся в усиленном режиме, нередко — без выходных и сверхурочно, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих предприятий и своевременную поставку вооружений.

Лантратова отмечает, что их вклад признаётся, но на законодательном уровне меры их поддержки являются недостаточными. Глава думского комитета предлагает упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников ОПК — освободить их от требования иметь ведомственные награды и снизить стаж: до 20 лет для мужчин и до 15 лет для женщин.

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Маск: Neuralink вживит возвращающий зрение чип в мозг человека
04 мая 2025, 06:14

Фото: iStock/SweetBunFactory

По словам миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска, принадлежащая ему компания Neuralink в течение года планирует вживить в мозг человека возвращающий зрение чип. Об этом куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США заявил телеканалу Fox News.
«Существует устройство от Neuralink под названием Blindsight, которое наделяет зрением слепых людей, даже незрячих с рождения. Оно будет взаимодействовать непосредственно со зрительной корой головного мозга. Я рассчитываю, что мы сможем вживить человеку первый имплант Blindsight позднее в этом году. Я вполне уверен, что мы сможем сделать это в течение следующих 12 месяцев», — рассказал Маск.

Помимо этого, компания начнет разрабатывать устройство, возвращающее возможность ходить людям с повреждением позвоночника.

Вживление чипов компания Neuralink начала еще в начале 2024 года. Тогда имплант позволил парализованному человеку управлять компьютером. В дальнейшем чип был вживлен еще двум людям.

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Доцент Иванова-Швец: пенсию могут уменьшить в случае смены места жительства
04 мая 2025, 04:15

Фото: iStock/mars58

По словам доцента кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, пенсия граждан может уменьшиться в случае смены места жительства. Об этом эксперт заявила агентству «Прайм».
«Если пенсионер меняет место жительства и переезжает из региона, где региональные доплаты были выше, в регион с меньшими региональными доплатами, то сам размер пенсии не изменится, а вот доплата может уменьшиться», — рассказала Иванова-Швец.

Помимо этого, размер пенсии может быть снижен в случае взыскания задолженности и и при перерасчете. Последнее происходит когда насчитывается больший стаж или неправильно учли льготный стаж.

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#доплаты
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Португалия хочет выдворить из страны около 18 тысяч нелегальных иммигрантов
04 мая 2025, 01:27

Фото: iStock/Olga Tarasyuk

Власти Португалии планируют выдворить из страны порядка 18 тысяч нелегальных иммигрантов. Об этом сообщает Associated Press.
«Чиновники на следующей неделе начнут с того, что попросят около 4,5 тысяч иностранцев уехать добровольно в течение 20 дней», — передает агентство со ссылкой на министра-делегата при правительстве страны Антониу Лейтана Амару.

В общем страна выдаст постановления о необходимости покинуть страну порядка 18 тысячам нелегалов.

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#португалия
#мигранты
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В Вашингтоне в первые за шесть лет проходит акция «Бессмертный полк»
04 мая 2025, 00:43

Фото: iStock/Julialine

В столице США Вашингтоне впервые за шесть лет проходит согласованная с властями акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости.
Шествие началось в 23:00 по московскому времени. Толпа направилась по 17-й улице в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее. Акция проходит в сопровождении полицейских, которые обеспечивают охрану правопорядка. Всего в шествии участвует порядка 100 человек.

Одна из участниц, Елена Горбатюк-Магами рассказала, что проживает в штате Вирджиния и переехала в США из Москвы. По ее словам, после она собирается приехать в российскую столицу и вновь поучаствовать в «Бессмертном полке».

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#сша
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#день победы
#бессмертный полк
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В Париже 8 мая состоится акция «Бессмертный полк»
03 мая 2025, 23:18

Фото: iStock/saiko3p

В столице Франции в Париже 8 мая пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора шествия Дмитрия де Кошко.
«Встреча назначена на площади Республики - это довольно символичное место в Париже - в 13.00 во вторник, 8 мая», — рассказал источник агентства.

Как стало известно, шествие пройдет между площадью Республики и кладбищем Пер-Лашез. На последнем похоронено множество участников сопротивления нацисткой Германии. Де Кошко отметил, что погибшие сильно повлияли на итоговую победу, а в особенности на роль Франции в качестве победоносной силы. Организатор приглашает всех желающих поучаствовать в акции и принести на нее портрет участника войны.

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