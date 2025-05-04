В ГД РФ предложили упростить получение звания «Ветеран труда» для части россиян

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В Государственной думе РФ предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). С такой инициативой выступила глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Своё предложение она направила министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
По мнению парламентария, в условиях новых геополитических вызовов необходимо обеспечить дополнительную социальную защиту работникам ОПК, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Лантратова считает, что в 2025 году, который объявлен Годом защитника Отечества, поддержку указанных специалистов следует усилить.
В своём обращении депутат подчеркнула, что во время спецоперации работники ОПК трудятся в усиленном режиме, нередко — без выходных и сверхурочно, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих предприятий и своевременную поставку вооружений.
Лантратова отмечает, что их вклад признаётся, но на законодательном уровне меры их поддержки являются недостаточными. Глава думского комитета предлагает упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников ОПК — освободить их от требования иметь ведомственные награды и снизить стаж: до 20 лет для мужчин и до 15 лет для женщин.
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По мнению парламентария, в условиях новых геополитических вызовов необходимо обеспечить дополнительную социальную защиту работникам ОПК, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Лантратова считает, что в 2025 году, который объявлен Годом защитника Отечества, поддержку указанных специалистов следует усилить.
В своём обращении депутат подчеркнула, что во время спецоперации работники ОПК трудятся в усиленном режиме, нередко — без выходных и сверхурочно, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих предприятий и своевременную поставку вооружений.
Лантратова отмечает, что их вклад признаётся, но на законодательном уровне меры их поддержки являются недостаточными. Глава думского комитета предлагает упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников ОПК — освободить их от требования иметь ведомственные награды и снизить стаж: до 20 лет для мужчин и до 15 лет для женщин.
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Александр Бойцов