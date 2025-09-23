Московский областной детский хоспис в этом году получит 380 единиц оборудования

23 сентября 2025, 20:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московский областной детский хоспис в 2025 году поступит более 380 единиц оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Хоспис получит концентраторы кислорода, пульсоксиметры, ингаляторы, мониторы пациента, системы подъёма и перемещения и многое другое.

«Детский хоспис открылся в Подмосковье в 2019 году. Там оказывают медицинскую, психологическую, социальную и духовную помощь маленьким пациентам с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями. В этом году закупим 383 единицы оборудования на 51 млн рублей. Уже поступило 279 единиц на сумму более 20 млн», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин.