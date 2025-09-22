С начала года больницы Московской области получили 16 передвижных рентген-аппаратов

22 сентября 2025, 10:46

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В подмосковные больницы поступили новые передвижные рентген-аппараты. Они позволяют проводить исследования прямо в палатах, что особенно важно для пациентов в реанимации и травматологии, рассказали в Минздраве региона.







«В этом году мы закупили для больниц 18 единиц такого оборудования на сумму более 153 млн рублей, из них 16 уже поступили и используются в работе медицинскими специалистами», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.