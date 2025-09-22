С начала года больницы Московской области получили 16 передвижных рентген-аппаратов
В подмосковные больницы поступили новые передвижные рентген-аппараты. Они позволяют проводить исследования прямо в палатах, что особенно важно для пациентов в реанимации и травматологии, рассказали в Минздраве региона.
«В этом году мы закупили для больниц 18 единиц такого оборудования на сумму более 153 млн рублей, из них 16 уже поступили и используются в работе медицинскими специалистами», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Оборудование распределили между 11 медучреждениями, включая больницы в Клину, Одинцово, Пушкино, Орехово-Зуево, Коломне, Щёлково, а также Московский областной и Наро-Фоминский перинатальные центры.
Закупку оборудования провели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.