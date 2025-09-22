Губернатор Воробьёв назвал диспансеризацию жителей Подмосковья велением времени

22 сентября 2025, 15:57

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье необходимо подготовить необходимую инфраструктуру для диспансеризации жителей региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрея Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.







«Поговорим сегодня о диспансеризации взрослого населения. Вы знаете, что это веление времени. Это входит в национальный проект президента. Продолжительность жизни напрямую зависит от того, как часто, с какой регулярностью люди разных возрастов проходят диспансеризацию. Это очень важный процесс. С одной стороны, нужно эту работу реализовать, с другой, подготовить всю необходимую инфраструктуру, чтобы человек не сталкивался с какими-либо препятствиями на пути прохождения диспансеризации. Сегодня попрошу доложить, как у нас идёт эта работа, что необходимо предпринять дополнительно», – сказал Воробьёв.