Губернатор Воробьёв назвал диспансеризацию жителей Подмосковья велением времени
В Подмосковье необходимо подготовить необходимую инфраструктуру для диспансеризации жителей региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрея Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
«Поговорим сегодня о диспансеризации взрослого населения. Вы знаете, что это веление времени. Это входит в национальный проект президента. Продолжительность жизни напрямую зависит от того, как часто, с какой регулярностью люди разных возрастов проходят диспансеризацию. Это очень важный процесс. С одной стороны, нужно эту работу реализовать, с другой, подготовить всю необходимую инфраструктуру, чтобы человек не сталкивался с какими-либо препятствиями на пути прохождения диспансеризации. Сегодня попрошу доложить, как у нас идёт эта работа, что необходимо предпринять дополнительно», – сказал Воробьёв.Ранее в подмосковном Минздраве сообщали, что по состоянию на 5 сентября в Подмосковье с начала года диспансеризацию и профосмотры прошли около 3,5 млн жителей. Это позволило выявить более 90 тыс. заболеваний, о которых пациенты до этого не знали.
Как отмечают в ведомстве, регулярное прохождение диагностики позволяет держать под контролем состояние здоровья, а в случае обнаружения заболевания оперативно начать лечение.