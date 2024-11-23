Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторами документа являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии Госдумы по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты. Инициативу поддержали правительство России, Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.
Отмечается, что законом устанавливаются повышенные меры ответственности для юридических лиц, которые занимаются подделкой документа, подтверждающего наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории России, передвижение и проживание, транзитного проезда через российскую территорию и др.
По новому документу за совершение правонарушения последует штраф в размере от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией. При повторном нарушении штраф составит от 10 до 60 миллионов рублей.
Также ужесточается наказание за подделку удостоверяющего личность документа. Штраф составит от 40 до 80 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения и от 100 до 200 рублей при повторном нарушении.
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Отмечается, что законом устанавливаются повышенные меры ответственности для юридических лиц, которые занимаются подделкой документа, подтверждающего наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории России, передвижение и проживание, транзитного проезда через российскую территорию и др.
По новому документу за совершение правонарушения последует штраф в размере от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией. При повторном нарушении штраф составит от 10 до 60 миллионов рублей.
Также ужесточается наказание за подделку удостоверяющего личность документа. Штраф составит от 40 до 80 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения и от 100 до 200 рублей при повторном нарушении.
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Анастасия Чинкова