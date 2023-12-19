В ГД внесли проект о немедленном освобождении больных осужденных по решению суда

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Верховый суд внёс в Госдуму законопроект, согласно которому постановление суда об освобождении осуждённого по причине болезни подлежит немедленному исполнению, следует из электронной базы ГД РФ.
«Постановление суда в части освобождения осуждённого от отбывания наказания в связи с болезнью подлежит немедленному исполнению», — говорится в документе.
Согласно пояснительной записке, так как на постановление суда, которым принято решение об освобождении из-за болезни, могут быть поданы представление или апелляционная жалоба, такое постановление вступает в силу спустя 15 суток после вынесения.
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