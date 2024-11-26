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В ГД внесли проект о снятии запрета на деятельность террористических организаций

Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается ввести механизм приостановления запрета деятельности террористической организации. Соответствующий документ представлен в думской электронной базе.
Отмечается, что проект закона представлен группой сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Яцкиным.

В документе уточняется, что предлагаемые изменения направлены на устранение правового пробела и закрепление в законодательстве России возможности временного приостановления запрета деятельности включённых в список террористических организаций. Это будет производиться судом на основании заявления российского генерального прокурора и его заместителя. При этом важно наличие информации, подтверждающей, что организация прекратила террористическую деятельность и её пропаганду.



Авторы проекта подчеркнули, что могут возникать ситуации, при которых организация после включения её в список террористической прекратила запрещённую деятельность, однако по нынешнему законодательству снять с неё статус нельзя.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#терроризм
#запрет
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#изменения
Вебинары по дорогам и транспорту состоятся 27 ноября
26 ноября 2024, 11:07

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

27 ноября специалисты Министерства транспорта Московской области проведут традиционные вебинары, чтобы помочь пользователям портала государственных услуг региона правильно подать документы, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Во время вебинаров эксперты разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее распространённые причины отказов по услугам в сфере транспорта и дорог на региональном портале uslugi.mosreg.ru.

Темы на вебинарах:


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#минтранс мо
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#подмосковье
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В Ступине завершили ремонт теплосетей
26 ноября 2024, 10:37

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт сети теплоснабжения завершили в городском округе Ступино: были обновлены участки теплотрассы, ведущие от котельной ТЭЦ-17 в квартале «Надежда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Строительно-монтажные работы на сети теплоснабжения были начаты в мае текущего года. Рабочие полностью демонтировали бетонные конструкции, провели земляные работы, установили тепловые камеры и проложили новые трубопроводы», — говорится в сообщении.
Важность проделанной работы отметил министр ЖКХ области Антон Велиховский.

«Завершение капитального ремонта сетей теплоснабжения в Ступине — уверенный шаг к обеспечению устойчивости системы даже в пиковые зимние нагрузки», — заявил он.
Отмечается, что участки, где провели работы, были благоустроены.

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#минжкх мо
#антон велиховский
#теплоснабжение
#теплотрасса
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В жилом комплексе «Южная Битца» в эксплуатацию ввели дом на 780 квартир
26 ноября 2024, 10:22

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Микрорайон «Южная Битца» пополнился новым жилым домом на 780 квартир с подземным паркингом на 309 машиномест, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В новом корпусе переменная этажность от 22 до 25 этажей. Общая площадь здания составляет 66,9 тысяч квадратных метров, в нём расположено 780 квартир и более 200 кладовых.

В каждом подъезде установлены лифты с низким уровнем шума и плавным ходом. Первые этажи предназначены для коммерческих помещений общей площадью более 2 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на прилегающей территории создан полноценный спортивный комплекс: две спортивные площадки для баскетбола и волейбола, а также футбольное поле.

Одновременно с жилым зданием был введён в эксплуатацию подземный паркинг на 309 машиномест, оснащённый отбойниками для колёс.

На данный момент проект выполнен более чем на 80%: построено 10 жилых домов, два детских сада на 325 мест каждый, муниципальная школа на 1550 учеников и поликлиника с пропускной способностью 355 посещений в смену. В настоящее время ведётся строительство ещё одной школы на 1150 мест, жилого корпуса и детского сада на 325 мест.

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#минжилполитики мо
#подмосковье
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В Госдуму внесли законопроект об исключении «Талибана»* из списка террористов
26 ноября 2024, 10:18

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект об исключении движения «Талибан»* из списка запрещённых в России организаций. Соответствующий документ представлен в базе системы обеспечения законодательной деятельности.
Отмечается, что инициатива предполагает временное снятие запрета на деятельность организации, признанной на территории России террористической, при наличии фактических данных о том, что движение прекратило осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или непосредственное совершение преступлений.

Запрет, в случае принятия закона, будет снят судом на основании заявления российского генерального прокурора и его заместителя.

При этом добавляется, что статус может быть возвращен в случае возобновления террористической деятельности.

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*запрещённое в России террористическое движение
#госдума
#законопроект
#терроризм
#россия
#движение
#запрет
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На строящемся путепроводе в Апрелевке смонтировали металлоконструкции пролёта
26 ноября 2024, 10:12

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Монтаж металлоконструкций пролёта завершили на путепроводе, строящемся над железнодорожными путями в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа, общая масса конструкции составила 640 тонн, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Параллельно на путепроводе продолжается устройство подпорных стен со стороны Апрелевской улицы и улицы Самохина. На участке также ведётся переустройство инженерных коммуникаций», — пояснили в ведомстве.
Длина путепровода составит около 272 метров, а общая протяжённость развязки — более километра. Открыть движение по путепроводу планируется в 2025 году.

Строительство путепровода ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Путепровод соединит две части города и обеспечит жителей безопасным и бесперебойным проездом через ж/д пути.

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#наро-фоминск
#апрелевка
#минтранс мо
#путепровод
#строительство
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Судебные приставы начали масштабные проверки коллекторов из-за жалоб на угрозы
ФССП проводит масштабные проверки коллекторов, МФО и банков
26 ноября 2024, 10:09

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала проведение внеплановых проверок коллекторов и микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что такие проверки стали самыми серьёзными за последние несколько лет.

Отмечается, что 10 октября вице-премьер Дмитрий Григоренко дал поручение, согласно которому ФССП должна до 10 декабря провести внеплановые выездные проверки коллекторских агентств, МФО и банков.

Целью таких проверок стал контроль за соблюдением законов, регулирующих взыскание долгов.

При этом подчёркивается, что судебные приставы особенно внимательно проверяют компании, занесённые в «красный список» из-за жалоб. Проверки ориентированы на компании, использующие в отношении должников насилие, обман и угрозы.

По данным ФССП, в группе высокого риска для должников находятся 18 коллекторских компаний. Ещё 11 числятся в категории значительного риска.

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#фссп
#россия
#проверка
#коллекторы
#банки
#закон
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В Московской области определили 243 места для хранения снега
26 ноября 2024, 10:08

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Администрации городских округов определили 243 места для хранения снега в рамках подготовки к зиме. Эти площадки расположены в каждом муниципалитете, и их количество зависит от размера очищаемых территорий, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Наибольшее количество складов находится в Орехово-Зуево (28) и в Домодедово (27).

Инфраструктура, предназначенная для хранения собранного снега, оснащена плотным покрытием и сплошным земляным валом.

В зависимости от технических возможностей региона снег может быть транспортирован на снегоплавильные установки. Размещение и функционирование таких объектов соответствует требованиям законодательства. Они всегда огорожены, охраняются и находятся на расстоянии не менее 100 метров от жилых территорий для обеспечения безопасности.

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#снег
#инфраструктура
#уборка
#подмосковье
#зима
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Загруженность дорог Подмосковья утром 26 ноября составила пять баллов
26 ноября 2024, 09:55

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Автомобильная загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 26 ноября, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Волоколамское, Энтузиастов, Рублёво-Успенское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксирован миллион машин, что на 1,1% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#минтранс мо
#пробки
#трафик движения
#дороги
#московская область
#подмосковье
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В жилом комплексе «Егорово Парк» стартовало заселение последнего корпуса второй очереди
26 ноября 2024, 09:49

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Егорово Парк» началось заселение последнего корпуса второй очереди. Покупатели договоров долевого участия (ДДУ) получили ключи от своих квартир раньше запланированного срока на три месяца, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Процесс заселения начался с первой секции первого корпуса, где предусмотрено 108 квартир. Более 50% семей в этом секторе уже получили ключи. Заселение второй и третьей секций здания планируется завершить до конца текущего месяца.

В девятиэтажном доме всего запланировано 684 квартиры разных планировок: от небольших до просторных вариантов. Новосёлы получили жильё с чистовой отделкой. Некоторые квартиры были переданы жильцам с меблированными комплектами. Этот вариант можно было включить в ипотечный платёж.

Рядом с новым домом обустроена зона для отдыха, спорта и развлечений: игровые площадки для детей разных возрастов, тренажёрный зал с современным оборудованием, лавки и навесы для защиты от осадков. Кроме того, рядом со входом в секцию расположены велопарковки.

Жилой комплекс «Егорово Парк» расположен в городском округе Люберцы Московской области. В рамках проекта будут построены четыре детских сада на 1100 мест, две школы на 2300 учеников и поликлиника на 305 посещений в смену. ​

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#подмосковье
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