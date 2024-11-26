В ГД внесли проект о снятии запрета на деятельность террористических организаций

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В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается ввести механизм приостановления запрета деятельности террористической организации. Соответствующий документ представлен в думской электронной базе.
Отмечается, что проект закона представлен группой сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Яцкиным.
В документе уточняется, что предлагаемые изменения направлены на устранение правового пробела и закрепление в законодательстве России возможности временного приостановления запрета деятельности включённых в список террористических организаций. Это будет производиться судом на основании заявления российского генерального прокурора и его заместителя. При этом важно наличие информации, подтверждающей, что организация прекратила террористическую деятельность и её пропаганду.
Авторы проекта подчеркнули, что могут возникать ситуации, при которых организация после включения её в список террористической прекратила запрещённую деятельность, однако по нынешнему законодательству снять с неё статус нельзя.
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*запрещённая в России террористическая организация
В документе уточняется, что предлагаемые изменения направлены на устранение правового пробела и закрепление в законодательстве России возможности временного приостановления запрета деятельности включённых в список террористических организаций. Это будет производиться судом на основании заявления российского генерального прокурора и его заместителя. При этом важно наличие информации, подтверждающей, что организация прекратила террористическую деятельность и её пропаганду.
Авторы проекта подчеркнули, что могут возникать ситуации, при которых организация после включения её в список террористической прекратила запрещённую деятельность, однако по нынешнему законодательству снять с неё статус нельзя.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова