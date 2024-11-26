В ГД внесли проект о снятии запрета на деятельность террористических организаций

Автомобильная загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 26 ноября, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.