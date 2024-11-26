В Госдуму внесли законопроект об исключении «Талибана»* из списка террористов

Фото: iStock/Oleg Elkov
В Госдуму внесли законопроект об исключении движения «Талибан»* из списка запрещённых в России организаций. Соответствующий документ представлен в базе системы обеспечения законодательной деятельности.
Отмечается, что инициатива предполагает временное снятие запрета на деятельность организации, признанной на территории России террористической, при наличии фактических данных о том, что движение прекратило осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или непосредственное совершение преступлений.
Запрет, в случае принятия закона, будет снят судом на основании заявления российского генерального прокурора и его заместителя.
При этом добавляется, что статус может быть возвращен в случае возобновления террористической деятельности.
Читайте также:
Шойгу сообщил о планах исключить Талибан* из чёрного списка
Пакистанские талибы* похитили российского путешественника и требуют выкуп
Бортников: Россия близка к снятию с талибов* статуса террористов
*запрещённое в России террористическое движение
Запрет, в случае принятия закона, будет снят судом на основании заявления российского генерального прокурора и его заместителя.
При этом добавляется, что статус может быть возвращен в случае возобновления террористической деятельности.
Читайте также:
Шойгу сообщил о планах исключить Талибан* из чёрного списка
Пакистанские талибы* похитили российского путешественника и требуют выкуп
Бортников: Россия близка к снятию с талибов* статуса террористов
*запрещённое в России террористическое движение
Анастасия Чинкова